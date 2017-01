‘Mais Cultura e Turismo’ tem shows de Roberto Rafa, Maria Vitória e Heriverto Nunes neste fim de semana 

Sucesso nos anos 60, a música Banho de Lua, de Celly Campello, dará nome ao show de Maria Vitória que neste sábado (21) se apresenta na Praça da Lagoa da Jansen em São Luís, no ‘Mais Cultura e Turismo de Férias’. Inspirado em músicas dos anos 60 e 70, o show vai movimentar a programação infantil que começa às 17h.

Aos 11 anos de idade Maria Vitória gosta de cantar música popular brasileira, maranhense e pop rock. “Quando eu canto sinto uma leveza, não tenho vontade de parar”, afirma Vitória que vai logo divulgando seu próximo show. “Será uma homenagem ao rock”, anuncia.

O ‘Mais Cultura e Turismo’ é promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Sectur). As atrações deste mês de férias acontecem sempre às sextas na Praça Nauro Machado (Centro Histórico), aos sábados na Praça da Lagoa da Jansen (programação infantil) e aos domingos no Espigão Costeiro (Ponta d’Areia).

Na Praça Nauro Machado o show é do cantor e compositor Roberto Rafa, que promete animar a sexta-feira (20) com suas composições mais conhecidas e o melhor da música popular brasileira. Quem abre o show é a DJ Carol Vieira que todas as sextas movimenta a Praça Nauro Machado, Centro Histórico de São Luís.

E no domingo (22) o Espigão Costeiro da Ponta d’Areia será palco para o show voz e violão do cantor e compositor Heriverto Nunes. Maranhense de São Luís, tem se dedicado a cultura afrodescendente e despertado interesse por conta de sua performance e voz no palco. Sua apresentação musical tem fortes influências da música popular brasileira, samba de raiz e bossa nova.