‘Mais Cultura e Turismo’ oferece opções variadas de lazer para ludovicenses e turistas nas férias

Foi aberta, na noite de sexta-feira (6), mais uma edição da programação de férias do ‘Mais Cultura e Turismo’, promovido pelo Governo do Maranhão por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Sectur). Nesta edição, que se estenderá por todos os finais de semana do mês de janeiro, a festa será às sextas-feiras na Praça Nauro Machado, no centro Histórico de São Luís; aos sábados na Praça da Lagoa da Jansen com programação infantil; e aos domingos no Espigão Costeiro brindando o por do sol sempre com boa música.

O secretário de Estado da Cultura e Turismo, Diego Galdino, explicou que a programação de férias segue a política defendida pelo governador Flávio Dino de manter um calendário permanente de eventos no Maranhão. “Moradores e turistas merecem ser brindados com o que há de melhor na nossa cultura durante todas as épocas do ano. Por isso, depois das bem sucedidas programações de Natal e Réveillon, já começamos 2017 com essa programação de férias”, destacou.

Na abertura da programação, a primeira artista a subir ao palco foi a DJ maranhense Carol Vieira. Ela, que tem apenas 28 anos, impressiona pela forma alucinante com a qual toca seu set. Competente, vigorosa e bastante concentrada, Carol manteve uma interação constante com o público, que, de forma imediata, se conectou à DJ e devolveu a mesma empolgação em forma de gritos, muitas danças improvisadas e mãos levantadas.

Logo em seguida, foi a vez do grupo Sindicato do Samba proporcionar novos momentos de alegria e diversão junto ao público. O grupo, que neste ano faz 20 anos de existência, trouxe ao público um repertório repleto de canções autorais e também de outros grandes nomes da música maranhense. O conjunto, que tem o vocalista Nego Jó como líder, embalou a noite de todos os amantes do samba e colocou todo mundo para sambar. Além de tocar músicas de grupos já consagrados da cultura popular maranhense como a homenagem a Máquina de Descascar Alho e outros.

Para os amigos Fábio Almeida e Matheus Haysam, moradores do bairro do Monte Castelo, a programação está de parabéns, pois, conseguiu proporcionar momentos de bastante diversão para ambos. “Está aprovado! Saímos de casa para ver como seria e nos surpreendemos com a energia positiva dos shows. A vibração aqui é intensa. Está muito bem organizado e policiado. Perfeito. Bom seria continuar durante todos os meses do ano”, brincam Fábio e Matheus.

Para o casal carioca João e Soraia o roteiro escolhido por eles não poderia ser melhor. “Estamos nos sentindo em casa. O maranhense é muito gente boa. Se algum maranhense for para o Rio (de Janeiro) já pode se considerar meu irmão. São Luís é a cidade mais linda que já vi. A mais animada”, afirma João.

No sábado (7), a programação segue para a Praça da Lagoa da Jansen e contará com a apresentação do espetáculo infantil do grupo Trupe Circense.