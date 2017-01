Mais Cultura e Turismo movimentou primeiro final de semana das férias em São Luís

O Governo do Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Sectur), promove até o dia 29 de janeiro o projeto Mais Cultura e Turismo de Férias. Realizado em praças públicas, está edição do projeto repetiu o sucesso das anteriores e levou centenas de moradores e turistas de São Luís para conhecerem o belo trabalho desenvolvido pelos artistas da capital maranhense em três pontos estratégicos da cidade.

O primeiro deles foi na sexta-feira (6), na Praça Nauro Machado, no Centro Histórico, com uma programação variada que inclui DJs e grupos musicais. No sábado (7), na Praça da Lagoa da Jansen, foi realizada uma programação direcionada ao público infantil que levou o encanto e o brilho do circo de rua para as praças públicas, o que tem agradado em cheio crianças de todas as idades. No domingo (9), foi a vez do Espigão Costeiro, no bairro da Ponta da Areia, receber a programação de férias com a presença da cantora Alessandra Loba.

A turista paulista Irianne Galvão assistiu com os filhos Beatriz e Ruan a apresentação musical e afirma ter gostado bastante da programação no Espigão. “Eu estou amando essa programação. Fantástica! Vim visitar minha família que é do Maranhão e estou gostando muito do que vejo”, disse Irianne.

Quem também aproveitou para desfrutar das belas paisagens naturais da ilha foi a paraense Sara Coelho, de 20 anos, que fazia passeio de Stand Up Paddle, modalidade de passeio que está em alta nesta época do ano. “Essa é a ilha do amor mesmo. Tudo aqui é belo. Estou aproveitando ao máximo as belezas deste lindo estado que é o Maranhão”, comentou.

A cantora Alessandra Loba aproveitou o ensejo para comentar sobre a experiência que foi se apresentar para o público presente no Espigão.

“É um grande prazer cantar neste espaço maravilhoso que é o Espigão. Ele traz o povo, a família para o convívio da cultura popular maranhense. Temos muitos espaços como o Centro Histórico e outras praças espalhadas pela ilha que merecem estes pontos de apresentação não só da música, como também do teatro, do artesanato. Nós, de São Luís, temos talvez a maior riqueza cultural do país, tanto para turistas quanto para os cidadãos da nossa cidade como um todo. Eles vieram em massa agregar a esta festa fantástica e eu fico muito feliz por ter esse retorno desse público lindo”, declarou Alessandra Loba.

O projeto Mais Cultura e Turismo de Férias continua na próxima sexta-feira (13), na Praça Nauro Machado. No sábado (14), a programação é realizada na Praça da Lagoa; e no domingo (15), no Espigão Costeiro. O evento é aberto ao público para que todos possam desfrutar da cultura popular maranhense.