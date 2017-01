‘Mais Cultura e Turismo’ leva magia do circo para a praça e encanta crianças

A Praça da Lagoa se transformou em um grande circo sem lona na tarde deste sábado (7), atraindo os olhares atentos e curiosos das crianças. Teatro de bonecos, marionetes e as palhaçadas da trupe circense ‘Penico Sem Tampa’ tiraram risos da plateia e emocionaram até gente grande. A atração é parte do ‘Mais Cultura e Turismo’, promovido pelo Governo do Estado através da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Sectur), para animar as férias de janeiro com programação cultural gratuita.

Thiago Menezes de Souza, 4 anos, se divertiu com os truques de mágica do palhaço, que o presenteou com um balão. “Vou querer voltar mais vezes porque eu gosto muito de balão!”, falou, empolgado. Sua mãe, a servidora pública Janaina Menezes de Souza, 42 anos, também adorou a brincadeira. “Muito bacana! Só a revitalização da praça já foi um sucesso total e os eventos tem sido muito interessantes. Somos frequentadores assíduos”, comentou.

A pequena Joana Sencial, 4 anos, não tirou os olhos da apresentação, encantada com o colorido do circo. “É a primeira vez que ela está vindo”, falou o pai, o empresário Rodrigo Sencial, 36 anos. “Acho maravilhoso, é um resgate da nossa infância, pois a gente viveu muito mais a rua do que a geração deles. É também uma forma de ocupar as praças, que estavam perdidas. Estou muito satisfeito”, concluiu Sencial.

A linguagem universal do circo entreteu até os bem pequeninos, como os irmãos Amora e Gael Jordão, de 3 e 2 anos, respectivamente. Para a mãe, a administradora Ana Carolina Jordão Barros, 28 anos, o início da atividade às 17h foi um ponto forte, pois permitiu a participação de crianças mais novas, que dormem cedo, caso dos seus filhos. “Achei muito legal ter esse tipo de programação na praça, e as atrações têm sido muito variadas”, completou.

A arte mambembe também agradou turistas, como a família da maranhense Aldenora Cristina Costa Lima, 42 anos, que trouxe o marido e os filhos da Bahia para visitar sua terra. “Moro em Salvador há 15 anos, mas sempre venho nas férias com a família e a gente sentia falta de iniciativas assim em São Luís. Também acho super importante que os espaços públicos sejam ocupados. Praça foi feita para criança brincar”, opinou a professora universitária.

Arte a serviço da paz

“É fundamental que a gente tenha políticas públicas para que os artistas possam estar trabalhando e recebendo pelo governo. Isso é fundamental, porque só o chapéu não dá para alimentar os artistas não, é pouco! Mas a alegria é garantida”, falou o ator André Coelho, que junto com os artistas Gilson César e Sandra Cordeiro, formam o grupo ‘Penico Sem Tampa’.

Para Coelho, fazer arte na rua é também uma forma de promover a cultura de paz. “A gente é do movimento de circo e teatro de rua, a gente vai para rua, a gente está sempre apresentando na rua. A gente acredita que estar na rua, ocupando as praças, é o lugar onde vamos transmitir paz, onde vamos deixar as pessoas mais tranquilas”, completou.

Valorização da cultura local

De acordo com a secretária adjunta de Cultura da Sectur, Vanessa Leite, a programação gratuita do ‘Mais Cultura e Turismo’ amplia o acesso à cultura. “A gente tenta nesse momento valorizar os espaços públicos, as estruturas dos espaços públicos, levando cultura para essas comunidades, mostrando que não só o espaço é importante, mas também trazer a diversidade da nossa cultura para a praça pública”, disse.

A gestora frisou, ainda, a vocação econômica da iniciativa. “Com esse programa, a gente esquenta o comércio informal, traz a economia criativa para os artistas, possibilitando que os artistas venham para a praça com o teatro, a música, a dança. Tudo isso gera riqueza para a comunidade”, concluiu Vanessa.

Mais Cultura e Turismo

O programa que leva cultura para pontos turísticos de São Luís se estenderá por todos os finais de semana do mês de janeiro. Nesta edição, iniciada no último dia 6, a programação se divide em vários espaços públicos. Às sextas-feiras, a Praça Nauro Machado, no Centro Histórico, é ocupada com muita música. Aos sábados, é a vez das crianças, com programação infantil na Praça da Lagoa. Aos domingos, o palco para os artistas locais passa a ser o Espigão Costeiro, na Ponta d’Areia.