Mais Cultura e Turismo: Lençóis Maranhenses movimenta economia na cidade de Barreirinhas em seu 2° final de semana

O segundo fim de semana do projeto ‘Mais Cultura e Turismo: Lençóis Maranhenses’ contribuiu para a movimentação econômica do município de Barreirinhas. O evento, que é uma realização do Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Sectur), tem como objetivo a promoção do turismo pelo Maranhão e a divulgação de sua cultura.

O projeto que acontece na Praça do Trabalhador no bairro Beira Rio, até agora já recebeu mais de 20 atrações, entre nacionais e locais. O ‘Mais Cultura e Turismo: Lençóis Maranhenses’ acontece às sextas-feiras e sábados, iniciando pela manhã com aulões de ritmos e passeios naúticos pelo Rio Preguiça na ‘Lancha Cultural’ de forma gratuita. No final da tarde a criançada pode se divertir com a Companhia Imaginário no Espaço Infantil, já a noite os barreirinhenses e turistas podem apreciar o melhor da cultura maranhense.

A movimentação na Praça na Beira Rio acabou aquecendo o comércio contribuindo para a geração de renda durante o evento. A artesã, Maria Odete Ferreira, da Galeria Arte da Terra, disse já esperar pelo mês de julho, por ser um período movimentado. Com a realização do projeto ‘Mais Cultura e Turismo: Lençóis Maranhenses’, as vendas ficaram ainda mais intensas e a procura por peças feitas com a fibra do buriti tem atraído turistas.

“O evento fez com que as vendas, que já eram boas no mês de julho, ficassem ainda melhores gerando um maior lucro. Os turistas geralmente ficam interessados em peças feitas com a fibra do buriti, são artigos que vendemos bastante e esperamos que o grande número de vendas continue”, disse a artesã.

Segundo Francinete Gomes, dona de agência de viagens, os passeios mais procurados pelos turistas são para os Lençóis Maranhenses, Vassouras, Caburé e Atins. As belezas naturais dos lugares são o principal motivo das procuras.

“Quando o turista chega aqui na agência nós mostramos as fotos dos lugares, e damos sugestões quando o cliente não tem ideia para onde quer ir. O número de passeios aumentou principalmente nos dias em que acontece o evento na praça, estamos faturando muito bem e se tudo ocorrer como o planejado lucraremos mais do que o ano passado”, afirmou Francinete Gomes.

Para a turista Soraia Amorim, o Maranhão se mostrou encantador, após assistirem algumas reportagens sobre o estado. A turista que é professora, disse que foi a Barreirinhas com um grupo de amigas e que se apaixonaram pela cidade, então por esse motivo resolveu prolongar as férias.

“Não conhecíamos o Maranhão e ficamos simplesmente maravilhadas, pois aqui é um lugar rico em belezas naturais. O que nos motivou a ficar, foram os shows e as danças tradicionais do estado que são muito lindas e os passeios para cidades próximas”, falou a turista.

Atrações