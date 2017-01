‘Mais Cultura e Turismo’ é atrativo para visitantes e movimenta economia durante as férias

Com shows e atividades lúdicas que valorizam a cultura maranhense e que são realizadas em praças públicas, a nova edição de férias do “Mais Cultura e Turismo” tem movimentado o setor turístico São Luís. Promovida pelo Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), a ação tem se tornando um novo atrativo para quem chega ao estado e gerado oportunidades para o ramo, como explica a presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagem do Maranhão (ABAV-MA), Maria Antonieta Uchoa.

‘O Mais Cultura e Turismo’ é positivo demais, porque tanto para o turista quanto para o ludovicense é bom, a gente precisa dessa programação. Isso faz as pessoas circularem mais, movimentem mais a cidade e o ‘boca a boca’ é importante para o Turismo. Os visitantes chegam lá fora e contam o que viram e isso desperta outras pessoas para virem numa próxima vez, numa próxima temporada”, explicou a presidente.

As atrações deste mês de férias acontecem sempre às sextas na Praça Nauro Machado (Centro Histórico), aos sábados na Praça da Lagoa da Jansen (programação infantil) e aos domingos no Espigão Costeiro (Ponta d’Areia). Para quem aproveita os shows, a programação é mais um item positivo encontrado na viagem para a capital maranhense.

A turista paulista Irianne Galvão, por exemplo, assistiu com os filhos Beatriz e Ruan a apresentação musical que estava sendo realizada no Espigão Costeiro quando ela visitou o local. “Eu estou amando essa programação. Fantástica! Vim visitar minha família que é do Maranhão e estou gostando muito do que vejo”, disse Irianne.

Já a paraense Sara Coelho, combinou a atração musical que encontrou no Espigão Costeiro com o passeio de Stand Up Paddle, modalidade de passeio que está em alta nesta época do ano. “Essa é a ilha do amor mesmo. Tudo aqui é belo. Estou aproveitando ao máximo as belezas deste lindo estado que é o Maranhão”, comentou.

Impressão positiva que também foi confirmada pelo casal carioca João e Soraia, que escolheram o show gratuito realizado na Praça Nauro Machado e para quem o roteiro escolhido não poderia ter sido melhor. “Estamos nos sentindo em casa. O maranhense é muito gente boa. Se algum maranhense for para o Rio (de Janeiro) já pode se considerar meu irmão. São Luís é a cidade mais linda que já vi. A mais animada”, afirmou João.

Momento positivo

O reconhecimento de que o Maranhão é o estado com melhores condições para o banho de mar do país, divulgado este mês pela Revista Exame e, os mais de 200 vôos extras que estão sendo feitos para o estado desde o mês de dezembro de 2016 e que se estendem até o feriado de Carnaval também estão animando o mercado local de turismo.

80% de ocupação dos hotéis no Revéillon

De acordo com dados do setor hoteleiro, a taxa de ocupação dos hotéis chegou aos 80% no Revéillon e tem se mantido positiva durante todo o mês.

“O que esperamos é que este ano nós tenhamos um carnaval melhor do que tivemos no ano passado. Porque, com a divulgação da balneabilidade das praias a nível nacional e, agora com toda essa mídia nacional e internacional focando a melhoria da balneabilidade das praias de São Luís a gente espera e conta com isso, que venha se ter um excelente carnaval”, afirmou o Presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – MA, João Barros Filho.

E essa não é uma tendência exclusiva de janeiro deste ano. De acordo com dados da Infraero, a movimentação de passageiros no período de janeiro de 2016 aumentou 12% em relação ao mesmo período de 2015.

Para a presidente da ABAV-MA, Antonieta Uchoa, o momento atual da cidade, com os investimentos do Governo do Maranhão para saneamento básico, segurança, além de atrações turísticas são também responsáveis pela boa movimentação turística para o Estado.

“Janeiro deste ano está sendo ainda melhor do que ano passado. Acho que isso agora acontece porque nós temos novos atrativos. A cidade está diferente, tudo veio a melhorar, nosso Centro Histórico tem uma programação melhor, e isso tudo fez com que despertasse mais o interesse do público”, destacou Antonieta.

Um dos exemplos de movimentação aparente que pode ser observada é a presença de turistas nas praias de São Luís. “A balneabilidade das praias teve um impacto muito bom. Agências de todo o país tem nos procurado, nos perguntado sobre isso e o Maranhão está sendo vendido como destino lá fora e a os impactos a gente já pode sentir observando que hoje se encontra muito mais ônibus na Litorânea, vindos o Pará, Piauí, ônibus que antes faziam falta e que agora voltaram a circular aqui”, frisou a presidente.

Para quem trabalha no comércio onde acontecem as apresentações, o momento também é favorável. A vendedora de churrasquinho Jaciara Sousa, que tem ido aos dias de show na Praça Nauro Machado, fala sobre o impacto das ações do Governo na sua renda no final do mês.

“Os clientes que vêm conferir os shows, acabam visitando a nossa barraca e sempre voltam. As noites aqui estão sendo ótimas”, afirma a vendedora, feliz pelo estoque vazio ao final da noite.

Neste final de semana, as atrações estão confirmadas na Praça Nauro Machado, Praça da Lagoa e Espigão.

BOX:

Confira a programação:

Dia 20, sexta-feira, Praça Nauro Machado, Centro Histórico

(a partir das 19h)

Roberto Raja

Dj Carol Vieira

Dia 21, sábado, Praça da Lagoa da Jansen

(a partir das 17h)

Programação Infantil

Maria Vitória

Dia 22, domingo, Espigão Costeiro da Ponta D’Areia

(a partir das 17h)

Heriverto Nunes