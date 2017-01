‘Mais Cultura e Turismo’ de férias movimentará fins de semana de janeiro

Foi iniciada mais uma temporada do programa ‘Mais Cultura e Turismo’, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Sectur). O objetivo é garantir cultura e lazer a maranhenses e turistas que estejam na Ilha do Amor durante o mês de janeiro. A programação começa nesta sexta-feira (6) e segue até o dia 29 deste mês, sempre às sextas, sábados e domingos, na Praça Nauro Machado (Centro Histórico), Praça da Lagoa e Espigão Costeiro (Ponta d’Areia).

Com a cidade repleta de turistas e com a população de férias, a intenção é ocupar os espaços públicos da cidade, com programações culturais gratuitas para todas as idades. Às sextas-feiras, a festa será na Praça Nauro Machado, na Praia Grande, com apresentações de DJs e artistas locais. Já aos sábados, a programação é direcionada à criançada, na Praça da Lagoa. Aos domingos, o palco das apresentações será o Espigão Costeiro, onde ocorrerão shows de cantores e cantoras maranhenses.

“Montamos uma agenda para acolher turistas e as pessoas que estão de férias na nossa capital. Vamos ocupar esses espaços com programação cultural de qualidade para todos os públicos”, explicou a secretária adjunta de Estado de Cultura e Turismo, Vanessa Leite.

A festa começa nesta sexta-feira (6), na Praça Nauro Machado, com a alegria do grupo ‘Sindicato do Samba’ e o som da DJ Carol Vieira. No sábado (7), a Trupe Circense fará a diversão da garotada, na Praça da Lagoa. Já no domingo (8), a cantora Rosa Guedes se apresentará no Espigão Costeiro.

Programação de Férias do ‘Mais Cultura e Turismo’

Sexta-feira (6)

Praça Nauro Machado

19h – DJ Carol Vieira

20h – Sindicato do Samba

Sábado (7)

Praça da Lagoa

17h30 – Trupe Circense

Domingo (8)

Espigão Costeiro

17h – Rosa Guedes