Mais Cultura e Turismo de férias chega ao último final de semana com reggae, rock, soul e MPB

Final de janeiro e o ‘Mais Cultura e Turismo’, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Sectur), encerra a edição de férias com mais um fim de semana de programação artístico cultural gratuita. Nesta sexta-feira (27), a Banda Crioulo D’Ifé vai movimentar a Praça Nauro Machado, no Centro Histórico de São Luís, ao som de muito reggae, rock, soul e MPB.

Com um estilo próprio, a Banda Crioulo D’Ifé mistura o reggae, rock, soul, salsa e a força da música popular maranhense. A banda levará repertório de músicas autorais e também clássicos do reggae de nomes como Bob Marley, Gregory Isaacs e Jacob Miller. Quem abre o show, às 19h, é a DJ Carol Vieira que todas as sextas-feiras movimenta a Praça Nauro Machado.

A banda é formada pelos músicos Thiago Guterres, voz e baixo; Paulinho Akomabu, voz e percussão; Felipe Lisboa, guitarra; Robin Waillers, voz e violão; Ricardo Sá, teclado; Rodrigo, voz e guitarra; e Léo Vander, bateria e voz.

Praça da Lagoa

No sábado (28) é a vez da criançada e o espaço é a Praça da Lagoa da Jansen que terá, a partir das 17h, teatro de bonecos, marionetes e as palhaçadas da trupe circense ‘Penico Sem Tampa’ para animar a tarde. A trupe, formada por vários artistas que fazem teatro de rua e circo, vão movimentar o sábado com o melhor da programação infantil.

Espigão da Ponta d’Areia

Já no Espigão Costeiro da Ponta d’Areia, no domingo (29), a programação do ‘Mais Cultura e Turismo’ segue com apresentação da cantora Didã em show de voz e violão. Cantora e compositora, dona de uma voz singular, Didã iniciou sua carreira em um festival de música gospel no Colégio Maristas. Participou da Banda Real, composta hoje pelos músicos da Tribo de Jah, e embora tenha o reggae como uma de suas paixões, sua música passeia com desenvoltura por diversos ritmos, que vão do blues ao coco e o xote. Casada com o músico e compositor Erivaldo Gomes, a artista foi vencedora do Unireggae em São Luís com a música ‘Regue o Rasta, o Jah está fora’.