‘Maio Amarelo’ intensifica ações de segurança no trânsito

Para sensibilizar a população sobre a importância da direção responsável, a fim de reduzir os acidentes no trânsito do Maranhão, foi lançada a campanha ‘Maio Amarelo’, pelo governador Flávio Dino, nesta -feira (4). Ao longo do mês será realizada uma programação diversa, entre fiscalizações e blitzen, palestras em escolas e corridas, ações que têm surtido grande efeito, considerando que o Maranhão registrou queda de 30% no número de vítimas de acidentes no trânsito, segundo levantamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP).

Na presença da diretora-geral do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Larissa Abdalla, e do coordenador geral do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), Francisco Garonce, a campanha de 2017 foi lançada com o tema ‘Minha Escolha Faz a Diferença’, para lembra que os acidentes decorrem das escolhas erradas. Os alertas são direcionados a várias situações, dentre elas o perigo que representa usar o celular ao volante; beber e dirigir; não respeitar a sinalização; transportar crianças sem a proteção; não usar o cinto de segurança, dentre outros.

Na solenidade de lançamento, o governador Flávio Dino destacou a importância do ‘Maio Amarelo’ para evitar que vidas sejam perdidas e também para diminuir os gastos com saúde pública. “Tem um aspecto fundamental, dimensão da saúde pública, uma vez que nós sabemos que,infelizmente, além das doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, o acidente de transito figura entre as três principais causas de hospitalização no Brasil e no Maranhão. Nós temos o ‘Maio Amarelo’ como um conjunto de ações educativas para que as pessoas se previnam e ajudem a manter suas integridades físicas e vidas e ajudem a sociedade a financiar a saúde pública”, pontuou o governador.

Números

A atenção é importante ao saber que o Brasil é o quarto país em número de mortes no trânsito, de acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde). Aproximadamente 50 mil mortes por ano: 4 mil mortes por mês, 132 mortes por dia e 6 mortes por hora, ou seja, uma a cada 10 minutos. O Brasil gasta, anualmente, cerca de R$ 56 bilhões com acidentes de trânsito. O Maranhão possui uma frota de 1.563.041 veículos, sendo que 60% são motocicletas e motonetas, e são esses as maiores vítimas nas indenizações pagas por Morte e Invalidez Permanente (74%), segundo o último boletim estatístico do Seguro DPVAT.

A diretora do Detran conta que ano passado 84 municípios estiveram envolvidos nas ações. Em 2017, 123 municípios vão receber ações divididas entre as 15 Ciretrans. “O tema desse ano é ‘a minha escolha faz a diferença’, o objetivo é fazer com que a sociedade reflita sobre o tema, sobre o transito que temos e o transito que queremos e principalmente que se conscientize que são as nossas escolhas pessoais que são as responsáveis por isso, não são os outros, somos nós. Esse ano estendemos para 123 municípios, que ainda não é o nosso ideal, nosso ideal é atingir os 217 municípios, mas indiscutivelmente temos tido, ano após ano, um avanço muito grande na programação do Maio Amarelo”, pontual a Larissa.

O coordenador do Denatran esteve em São Luís para o lançamento da campanha educativa e elogiou o bom desempenho do Maranhão no combate aos acidentes de transito. “O mês é voltado para fazer com que as pessoas reflitam sobre a importância da segurança no transito, porque nosso país ainda tem números que não são aceitáveis. É preciso associar as ações educativas, com as ações de fiscalização é por isso que nós viemos ao Maranhão, para apoiar esse movimento que é feito aqui, porque as ações neste estado tem tido bons resultados, fazem as campanha educativas, seguida de fiscalização efetiva, para que o condutor perceba que agir corretamente vale à pena”, opinou Francisco Garonce.

Maio Amarelo

O movimento ‘Maio Amarelo’ é uma campanha criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de chamar atenção da sociedade para o alto índice de acidentes. O Governo, por meio do Detran em parceria com a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia, desenvolve uma vasta programação de atividades voltadas a colocar o trânsito na pauta do dia dos maranhenses.