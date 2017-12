Ludovicenses se encantam com programação do Natal de Todos

Olhos atentos, encanto e muita magia. Esse é o clima das principais avenidas e pontos turísticos de São Luís com a programação natalina realizada pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de São Luís.

Luzes coloridas, fogos de artifício, cantata, Papai Noel, apresentações teatrais, video mapping e o principal: famílias e crianças de todas as idades aproveitando todo o clima mágico e lúdico da data.

A pequena Ana Luzia Moraes, de 5 anos, era só alegria ao encontrar a Praça da Lagoa toda ornamentada com motivos natalinos. Perguntada sobre o que mais gostou, a pequena não teve dúvidas. “Gostei do parquinho, da Casa do Papai Noel e desse trenó”, diz apontando para o “veículo” estacionado ao lado da Casa do Papai Noel.

A mãe de Ana Luzia, Simone Moraes, elogiou a iniciativa do Governo do Estado em preservar a comemoração natalina. “Antes, estávamos presos a programações e decorações em shoppings e locais fechados, onde tínhamos que pagar, mas agora nós temos mais opções ao ar livre, nas praças, onde as crianças sempre vêm passear e se divertir de forma gratuita. Nós estamos gostando muito de tudo”, conta a advogada.

A programação, aberta no último dia 2, prossegue ao longo de todo o mês de dezembro, em pontos como Palácio dos Leões, Praça da Lagoa, Espigão da Ponta d’Areia, Forte de Santo Antônio e Reserva Ambiental do Itapiracó, sempre aos fins de semana, com espetáculos teatrais, Auto de Natal, corais, shows musicais e cantata natalina.

Sthela Azevedo, analista comercial, ressalta a alegria em dividir com a filha, Gabrielle, todo o sentimento natalino: “Esse mundo mágico que as crianças acreditam, a importância da família, do clima de Natal ficam marcados nas vidas das crianças pelo resto da vida. É muito importante preservar esse sentimento”. Ela também já visitou a programação no Reserva Ambiental do Itapiracó.

Gabrielle Azevedo, de 8 anos, era puro encantamento: “Eu nunca vi uma decoração tão bonita como essa. Estou me divertindo muito e quero voltar mais vezes”.

A programação completa do Natal de Todos pode ser acessada pelo endereço www.ma.gov.br e pelas redes sociais do Governo do Estado.

Clima natalino

Além dos pontos com programação cultural, praças, rotatórias, pontes São Francisco e Bandeira Tribuzi, elevados da Cohama e do Trabalhador, igrejas da Sé, Nossa Senhora dos Remédios e capela da Ponta d’Areia também receberam decoração natalina especial.

Natal nos bairros

Espaços públicos nos bairros Camboa, Cohatrac, São Raimundo e João de Deus ganharam luzes e decorações especial, tudo para espalhar ainda mais o clima de festas.