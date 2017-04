Lençóis Maranhenses de novo em destaque na imprensa nacional

Destino turístico já consagrado, os Lençóis Maranhenses estão ganhando ainda mais espaço na imprensa brasileira, resultado do trabalho feito pelo Governo do Estado para promover o local. O jornal O Globo conta que vai publicar nesta quarta-feira (20) um material especial sobre o Parque: “A edição impressa e o site do caderno ‘Boa Viagem’ mostrarão, amanhã, que beleza é só uma das palavras que definem os Lençóis. Aventura e paz são outras”.

“As lagoas cristalinas – algumas permanentes, e a maioria formada por águas da chuva – são realmente o maior atrativo. Parecem um oásis naquela vastidão de dunas. Mas não são a única opção. Principalmente nesta temporada, em que elas ainda não atingiram o ápice da cheia, e o mercado de turismo investe também em atividades de aventura”, conta a jornalista Elisa Martins.

No início do mês, o jornal O Estado de S. Paulo também deu capa do caderno de turismo para os Lençóis. E recentemente quem esteve em férias no local foi Cauã Raymond, que deu dicas sobre passeios.