Leci Brandão abre programação do Réveillon de Todos nesta sexta-feira (29)

São 72 anos de idade e 42 de carreira dedicados ao samba. Leci Brandão, um dos maiores ícones do samba brasileiro, estará em São Luís abrilhantando o primeiro dia de programação do Réveillon de Todos. A festa de fim de ano, promovida pelo Governo do Estado, tem outras atrações nacionais e música maranhense.

Leci Brandão se apresenta na noite de -feira (29), às 23h, na Praça Nauro Machado, mostrando canções consagradas e algumas inéditas do álbum Simples Assim, mais recente trabalho da artista. O disco traz releituras dos sucessos e novas músicas em parceria com outros sambistas.

“Estou muito feliz por sido convidada para estar em São Luís neste momento. Já gravamos músicas de compositores maranhenses, estive na Madre Deus, tenho minha grande amiga Alcione desta terra e um grande respeito pelo Maranhão”, enfatizou a artista.

No repertório, Leci apresenta composições como o inédito samba Nasci Pra Te Amar, feito em parceria com Xande de Pilares e Gilson Berlini, que abre o disco. Ainda, os principais sucessos de sua carreira como Papai Vadiou, As Coisas Que Mamãe Me Ensinou, Sentimento Nú, Barco A Vela, Só Quero Te Namorar, Perdoa, Bate Tambor, Santas Almas Benditas e muitas outras.

Será um show para fazer o público se divertir e cantar junto, promete a artista. “Esperamos uma recepção positiva do público maranhense e mostrar um pouco dessa longa trajetória pela música, pelo samba. De maneira simples, relembrando nossa trajetória, que agrade a todos e leve a música aos corações das pessoas. É felicidade sempre voltar aqui, numa terra que nos acolhe bem e de povo muito receptivo”, disse.

Sobre a resistência do verdadeiro samba de raiz ela diz que “muita coisa acontece e passa no país, e, graças a Deus, a moda passa. Temos uma carreira de mais de quatro décadas que se mantém. Sempre somos lembrados, que conta com o respeito dos colegas e do público”.

A artista destaca que apesar do cenário sazonal da música, alguns nomes nascem fazendo um trabalho que se destaca e que merece atenção. Leci gravou canções de nomes como Grupo Sensação, Revelação e Arte Popular; para ela, grupos que lhe cativaram e com os quais teve parcerias, na década de 90.

A cantora e compositora tem como escola o morro da Mangueira, onde aprendeu com grandes nomes e mestres do samba, entre os quais Cartola, Carlos Cachaça e Donga. Considerada uma das maiores sambistas do país, tem em suas letras a mensagem de vida na comunidade, do amor, do samba e questões sociais.

Irreverência

A cantora maranhense Maria do Socorro Silve, a Patativa, 79 anos, que tem relevante produção e senso de humor afiado é, também, atração na noite desta -feira, com apresentação às 19h. Com seu primeiro trabalho lançado aos 77 anos, ela promete deixar o público de boca aberta, por isso é chamada de ‘Dercy Gonçalves do Maranhão’.

O repertório do show traz as canções do primeiro disco, Ninguém É Melhor do Que Eu, gravado pela Saravá Discos e muito bem apadrinhado pelo cantor maranhense Zeca Baleiro, que responde pela direção artística. O disco traz canções bem irreverentes, marca da artista, duetos com Simone em Saudades do Meu Bem-Querer e Zeca Pagodinho, na canção Santo Guerreiro.

Animação

Além do show de Leci Brandão e Patativa, a programação do Revéillon de Todos na Praça Nauro Machado conta ainda com shows do Dj Marcos Vinícius, abrindo as atividades às 18h; As Brasileirinhas, que se apresentam com sambas a partir das 20h30, logo após Patativa; e encerrando, após show de Leci Brandão, a banda local Batuka Nego, meia noite e meia.

Programação

Praça Nauro Machado

-feira (29)

18h – Dj Marcos Vinícius

19h – Patativa e convidados

20h30 – As Brasileirinhas

23h – Leci Brandão

00h30 – Banda Batuka Nego