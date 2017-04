Lançado edital para contratação por credenciamento de árbitros

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Sedel), lançou edital para contratação por credenciamento de pessoa física, de prestadores de serviços de arbitragem esportiva e profissional de educação física, para atuação nos diversos eventos realizados pela SEDEL, no ano de 2017. O credenciamento é para prestação de serviços de coordenação de arbitragem e arbitragem de jogos das modalidades: Basquetebol, Handebol, Futebol de Campo, Futsal, Voleibol, Beach Soccer, Karatê, Atletismo, Taekwondo, Vôlei de Praia, Capoeira, Jiu-Jitsu, Ciclismo, Dama, Ginástica Rítmica, Judô, Badminton, Natação, Xadrez, Tênis de Mesa, Luta Olímpica, Bocha, Goalball, e Futebol de 5. As inscrições de credenciamento poderão ser feitas a partir da data de publicação do edital até o dia 05 de maio deste ano, diretamente na sede da Sedel no setor secretaria dos JEMs, das 13h às 18h, de segunda-feira à sexta-feira ou pela internet através de formulário disponibilizado no site www.sedel.ma.gov.br.

No ato do credenciamento os interessados deverão apresentar os seguintes documentos: uma foto 3×4; fotocópia da Carteira de Identidade; fotocópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF); fotocópia de comprovante de endereço; comprovante de situação eleitoral; número de telefone; e currículo. Os árbitros deverão apresentar juntamente com a documentação: certificado ou documento de conclusão de curso de arbitragem na modalidade pretendida; comprovante de inscrição enquanto árbitro nos quadros da Federação da modalidade pretendida.

Confira o Edital de Credenciamento de Árbitros clicando no site da Sedel: www.sedel.ma.gov.br.