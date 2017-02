Jovens Guardiões celebram amizade construída com adolescentes atendidos pela Funac

A quarta fase do Projeto Jovem Guardião, o ‘Cativar’, tem trazido boas experiências tanto para os jovens da Pastoral da Juventude quanto para os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa atendidos pela Fundação da Criança e do Adolescente (Funac). O Jovem Guardião é fruto de parceria entre Funac e Pastoral da Juventude para que grupos de base de 11 paróquias da Arquidiocese de São Luís façam ações de acompanhamento de adolescentes que cumprem medidas privativas ou restritivas de liberdade, além de egressos em suas comunidades de origem.

No sábado (28), a juventude das Paróquias São João Calábria e Nossa Senhora Mãe da Divina Providência fizeram um encontro no Centro de Juventude Eldorado, unidade da Funac, com o tema ‘Somos um Presente’ para fazer uma reflexão sobre o primeiro presente que cada pessoa ganha ao nascer: o seu nome. A ação celebrou também a realização do primeiro semestre de ação do projeto. Na oportunidade, os guardiões partilharam e ouviram a história do nome de cada um, falando sua origem, significado e quem o escolheu.

“Nós já havíamos percebido que eles se conhecem mais por apelidos e que alguns não gostam de ser chamado pelos nomes de registro, ou até gostam, mas quando entramos na brincadeira com eles fortalecemos mais ainda nossos laços de amizade, é uma forma de eles sentirem uma intimidade maior conosco. O encontro foi bem produtivo e a cada dia nós conhecemos mais um pouco deles e eles de nós”, contou Lorena Araújo, Jovem Guardião da Paróquia Mãe da Divina Providência.

Com muita animação e cumplicidade durante todo o encontro, os jovens da Pastoral da Juventude presentearam ao final da atividade todos os adolescentes com um anjinho feito de origami. “Queremos mostrar o quanto eles são importantes, decidimos fazer a lembrança como uma forma de retribuir todo carinho que eles demonstram por nós. Em nossos encontros, eles sempre nos presenteiam e hoje foi nossa vez de presenteá-los. Como falamos sobre nossos nomes, cada anjinho veio com uma carta nominal destinada a cada um deles. Escolhemos o anjo em alusão ao símbolo do projeto, que tem a intenção de proteger e guiar”, declarou a guardiã Lorena Araújo.

Projeto

O Projeto Jovem Guardião é uma parceria da Funac com a Pastoral da Juventude da Arquidiocese de São Luís, que tem por objetivo proporcionar uma nova experiência de vida aos adolescentes que cumprem medida socioeducativa. Com atividades lúdicas de teatro, música e dança, os socioeducandos tem momentos de reflexão sobre a sua trajetória de vida para construir um novo começo. A reinserção dos socioeducandos na família e sua comunidade de origem são também o foco do Jovem Guardião.