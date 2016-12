Josias Sobrinho se apresentará no show de homenagem ao centenário do Samba

Cantando ‘De Cajari p´ra capital’ e ‘Terra de Noel’, o cantor maranhense Josias Sobrinho homenageará o centenário do Samba, no primeiro dia do ‘Réveillon de Todos’, que será realizado no dia 30 (sexta-feira), na Praça Nauro Machado. O evento é organizado pelo Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Sectur), e o encerramento da primeira noite de apresentações ficará por conta da sambista Leci Brandão.

Representando o samba maranhense, o cantor Josias Sobrinho levará ao público canções de samba de sua autoria. “As músicas foram pensadas com muito carinho e dentro do contexto da proposta, que é a de celebrar os 100 anos do samba. Quem for ao show receberá um misto de sambas do Brasil. E contará principalmente com o nosso samba maranhense, esse samba gostoso de raiz”, comentou.

A ideia do evento é levar o público ao encontro de artistas maranhenses e artistas nacionais, prestando uma homenagem e valorizando a cultura do samba no Maranhão. “Eu penso que esse é um momento oportuno para reunirmos os grandes compositores e grandes cantores. Vamos nos confraternizar, alegrando o povo maranhense com o samba. Leci mesmo já gravou algumas músicas minhas e que tocaram Brasil afora. Fico muito honrado em ter sido convidado pela organização do evento para tocar para o público maranhense”, ressaltou Josias.

Sobre o artista

O artista que já tem mais de 40 anos de carreira, começou na década de 70, ao ingressar no Laborarte, onde pôde aprimorar o estudo das manifestações musicais do Estado, na tentativa de desenvolver um trabalho musical fincado nas raízes populares de sua terra. Entre 1971 e 1972, residindo em Belo Horizonte (MG), iniciou um trabalho de composição popular. Em 1974, estudou violão clássico na Escola de Música do Estado do Maranhão com João Pedro Borges. Estudou flauta doce com Clemens Hilbert. Chegou a tocar flauta transversa com o Tonga Trio.

Somente em 1978, Josias teve quatro de suas canções (Catirina, Dente de ouro, De Cajari p’ra capital e Engenho de flores), da fase em que atuava no Laborarte, incluídas no LP Bandeira de Aço, do maranhense Papete, lançado pelo selo Marcos Pereira, iniciando aí uma trajetória de gravações nacionais e locais bastante significativa. Em 1976, fez sua estreia como cantor e compositor no palco do Teatro Arthur Azevedo, no show Brincadeira, dividindo a cena com Sergio Habibe e com o grupo Pega p’ra capar.

No ano de 1979, Josias Sobrinho apresentou no auditório do Museu Histórico e Artístico do Maranhão o show Rabo de Vaca, como parte do projeto Temporada de Férias, com a participação do compositor Agostinho Reis. Na década de 80, na militância cultural, o artista coordenou com Rosa Reis, Joãozinho Ribeiro e Cláudio Pinheiro, o projeto Corre Beirada, com apresentações coletivas e itinerantes em bairros da periferia de São Luís. Em 1981, participou do show Bichos da Ilha, apresentado no Teatro Arthur Azevedo, juntamente com Joãozinho Ribeiro, Lourival Tavares, Ângela Gullar, Omar Cutrim e outros. Em 1984, apresentou o show Nossos primeiros passos, no Bar Cantaria, com participação de Chico Maranhão e Antonio Vieira, dentro da programação artística do movimento Atenção São Luís.

Em 1999, tocou na Alemanha, nas cidades de Munique e Freising. Como presidente da Fundação Municipal de Cultura, foi um dos coordenadores do Festival Internacional de Música de São Luís, em sua primeira edição, realizada em setembro de 2002, tendo se apresentado no palco da Praça Nauro Machado. Em 2003, realizou os shows Josias Sobrinho & A Cabroeira, Praça da MPB (Santa Inês), Canja da terça (Pedreiras) e Minha terra tem tambor de crioula, com Antonio Vieira e Convidados.

No ano de 2004, Josias participou, com Ronald Pinheiro e Humberto do Maracanã, do show de Zeca Baleiro, na inauguração da Praça Maria Aragão, em São Luís; gravou um CD para a gravadora CPC-UMES, produzido por Papete, com participações de Zeca Baleiro, Papete, César Nascimento e Lenita Pinheiro; foi homenageado pelo Bar Antigamente, com uma mesa batizada com seu nome; iniciou, com mais oito artistas, o projeto Concha Musical, realizado na concha acústica da Lagoa da Jansen e idealizado com o propósito de reafirmar a posição de destaque da produção local; e realizou o show Eu e meus companheiros, com Chico Saldanha e Joãozinho Ribeiro, em São Luís, Bauru e São Paulo.

Além de Josias Sobrinho, estarão na festa, outros artistas que celebrarão o centenário do samba. Confira a lista da programação do “Réveillon de Todos”: