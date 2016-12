Jorge Aragão e sambistas maranhenses farão a festa na noite de Reveillon em São Luís

A festa para receber o novo ano que se inicia promete muito samba e alegria, na noite de 31, na Avenida Litorânea. Em comemoração ao centenário do samba, artistas locais darão o tom festa, que terá ainda o show do cantor Jorge Aragão. Com a estrutura toda pronta, o palco este ano será ao lado do Rio Pimenta, para liberar o trânsito e garantir melhor circulação em toda extensão da Litorânea.

Na noite sábado (31), a festa começa às 19h, com discotecagem do DJ Jards Macaco, às 20h, entra no palco o grupo Feijoada Completa, seguidos da apresentação do grupo Argumento, às 21h, contando com a participação especial dos sambistas Nivaldo Santos e Sami e Ribão. Às 23h é a vez de Jorge Aragão mostrar aos maranhenses e turistas a poesia do samba. A noite será encerrada com a Máquina de Descascar Alho, à 0h30, com participação especial de Adão Camilo e 1h30 com a Banda Mix Brasil. Além do palco, dois telões farão a transmissão simultânea dos shows.

Na noite da virada será dado o primeiro grito de carnaval, abrindo as festividades momescas, com a Banda ‘Máquina de Descascar Alho’, que completa 31 anos de fundação e levará um misto de musicalidade ao público com o samba e as marchinhas maranhense.

Para abrilhantar a noite, o evento disponibilizará nove pontos de queima de fogos em toda São Luís, sendo que oito destes estarão distribuídos ao longo de toda extensão da Avenida Litorânea. O outro ponto de queima de fogos será na Avenida Beira Mar. Os shows pirotécnicos terão duração de cinco minutos, em todos os pontos citados.

A festa é promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Sectur), Prefeitura Municipal de São Luís e com patrocínio Grupo Mateus.

Imperatriz

Dentre as atrações musicais que vão animar a festa de Réveillon na Região Tocantina estão o cantor Zeca Tocantins, Erasmo Dibell, DJ Banzai, o cantor Leandro Macedo, a banda de Axé Negrine e os cantores de sertanejo: Thiago e Luan. No momento da virada, fogos de artifício vão iluminar o céu em um show pirotécnico com dez minutos de duração.