Jamaica brasileira recebeu no sábado (30) programação especial no Réveillon de Todos

Parafraseando a banda maranhense Tribo de Jah, neste último do ano (30) o reggae foi lei, o público dançou no toque, no pop, na Avenida Litorânea onde todo regueiro virou rei. No segundo dia do Réveillon de Todos, os regueiros puderam apreciar um dia exclusivo ao ritmo na Jamaica brasileira. O Réveillon de Todos é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Sectur), e da Prefeitura de São Luís com apoio cultural do Grupo Mateus.

As pedras tocadas em louvor a Jah faziam com que o público dançasse do jeito que é só visto aqui no Maranhão, agarradinho, lento e apaixonado por se sentir cada nota ecoada pelas guitarras. O Réveillon de Todos atraiu milhares de maranhenses e turistas por possuir uma programação diversificada, os DJs Andrezinho Vibration e Henrique Chaves comandaram o palco principal e na tenda eletrônica os DJs Jorge Choairy, Leo Scarter e Ksyfux tocaram as melhores músicas para agitar o público, entre os melôs estavam os reggaes exclusivos e os mais conhecidos pelos públicos.

Quem também fez o público dançar e cantar ao som do roots foram as bandas Raiz Tribal, Capital Roots, Barba Branca e a Orquestra Maranhense de Reggae. A noite não poderia ser completa sem a presença dos ícones regueiros do Maranhão como os cantores Santa Cruz e Célia Sampaio, que abalaram todas as estruturas.

E para que a noite fosse ainda mais especial, a cantora jamaicana Etana que visitou o Brasil pela terceira vez animou o público ao som do soul reggae cantando as suas principais faixas, entre elas estavam Blessings e Richest Gil. Etana ainda interpretou canções do rei do reggae Bob Marley, como It’s Love e Redemption Song.

Com som marcante, Etana segue uma linha musical ousada de folk, soul, jazz e reggae, apoiada numa poderosa extensão vocal inspirada no espírito ancestral da sul-africana Miriam Makeba, na realeza do reggae da rainha Marcia Griffiths e na verve soul da americana Etta James. O nome de Etana significa “A Forte” em Swahili. Etana é, atualmente, uma das mais prestigiadas artistas da Jamaica ao redor do mundo. Durante o show, a banda Raiz Tribal fez a banda base para a cantora jamaicana durante a apresentação.

Público ficou admirado

Para quem visitava o Maranhão pela primeira vez como é o caso das turistas Rose Braga e Débora Freitas, o segundo dia do Réveillon de Todos foi uma grande surpresa, principalmente por se ouvir falar que o estado é a Jamaica brasileira e pela segurança encontrada.



“Escolhemos passar as festas de fim de ano aqui no Maranhão porque alguns amigos vieram no ano passado e falaram que o melhor réveillon é aqui, pois o é muito organizado e seguro”, disse a paraense Rose Braga.

Já para Débora Freitas que chegou no pela manhã de viagem de Belém disse que ficou encantada com o que viu, pois não imaginava que o Maranhão possuía uma energia tão contagiante.

“Acabei de assistir a projeção no Palácio dos Leões e vim correndo para cá para assistir aos shows e curtir o reggae. Estou impressionada com tudo o que vi e me arrependo de não vindo conhecer o estado antes, sinto que posso andar por aqui tranquilamente, não tenho aquela sensação de perigo que geralmente encontramos em outros lugares”, falou a turista.

O secretário Estado de Cultura e Turismo, Diego Galdino, disse que o Maranhão é reconhecido por suas belezas naturais e pela sua cultura, e o dia dedicado ao reggae no Réveillon de Todos é uma vitória dos povos que lutam pelo reggae no estado, além de ser uma oportunidade de estimular a economia criativa e atrair o turismo.

“O Maranhão tem suas raízes voltadas para o reggae, ficamos muito felizes em trazer uma cantora internacional que é a Etana, que levou alegria ao público representando esse estilo musical tão amado e ainda marginalizado. Além disso, ações como essas com o Réveillon de Todos movimentam a economia criativa do nosso estado e proporcionam o turismo”, relatou o secretário.

Segurança

Para garantir a Segurança de todos, o Governo do Maranhão preparou estratégia de segurança que mobiliza a Polícia Militar do Maranhão (PMMA), o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA), o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), além de parceria com a Prefeitura Municipal de São Luís, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (SMTT).

Réveillon de Todos

O Réveillon de Todos termina neste (31) com o show do pagodeiro Péricles que promete apresentar um repertório recheado de músicas que falam de amor e alegria em um show para tocar os corações. O cantor vai relembrar os grandes sucessos que marcaram sua história tanto na carreira solo como antes disso, como integrante do Exaltasamba, além de apresentar músicas inéditas. Dentre as outras atrações estão os shows do Grupo Argumento e Banda Mix Brasil. Na Tenda Eletrônica, discotecagem com vários DJs que vão animar o público até o amanhecer.

A noite de encerramento abre com a discotecagem dos DJs Arsênio Filho e Valter, a partir das 19h. Os clássicos do rock e do pop nacional e internacional estarão presentes na voz marcante de Pandha, que se apresenta com sua banda em um mega show às 20h30.

PROGRAMAÇÃO

Palco principal

19h – Djs Arsênio Filho e Valter

20h30 – Banda Pandha S.A.

22h – Grupo Argumento

23h30 – Péricles

1h – Banda Mix Brasil

Tenda Eletrônica

19h – Jorge Choairy

21h – Léo Scarter

23h – Ksyfux

1h – Thais Habibe