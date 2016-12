Investimentos realizados nos JEMs 2016 têm resultado positivo

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Sedel), realizou, na Escola de Governo, em São Luís, o Congresso de Encerramento da 44ª edição dos Jogos Escolares Maranhenses, os JEMs 2016. Durante o evento, gestores e técnicos do Governo do Estado e parceiros fizeram um balanço dos investimentos realizados nos Jogos, este ano, e discutiram melhorias para o projeto JEMs 2017. Dentre os presentes, o secretário de Estado do Esporte e Lazer, Márcio Jardim e a adjunta de Esporte Educacional, Joslea Rodrigues; além de secretários municipais de esporte e lazer, equipe técnica da Sedel, técnicos, árbitros, gestores escolares e atletas.

Pelo segundo ano consecutivo, os JEMs contaram com a maior participação já registrada na história dos jogos. Nesta edição, integraram os jogos 84 municípios, 1.600 escolas e 75 mil alunos em etapas municipais, regionais e a estadual. A Paralimpíadas Escolares Maranhenses (ParaJEMs 2016), competição que acontece paralelamente aos JEMs, estimulou a participação dos estudantes com deficiência, envolvendo quatro municípios, nove escolas e 70 alunos.

Os ParaJEMs foram apontados, no congresso, como uma das melhores políticas públicas já articuladas no Maranhão. O projeto estimula a participação dos estudantes com deficiência física, visual e intelectual em atividades esportivas, promovendo ampla mobilização em torno do esporte.

Investimentos nos JEMs

O diretor-geral dos JEMs, Sandow Feques, destacou os investimentos realizados pela gestão do governador Flávio Dino para melhorar a qualidade da maior competição estudantil do estado. Neste ano, foram organizados três grandes centros de alojamento para vivências dos atletas maranhenses: o Parque Folclórico da Vila Palmeira, o Estádio Castelão e o Centro Social dos Servidores do Maranhão (Ipem). Os espaços foram preparados para alojamento e concentração dos atletas, além de permitir a troca de experiências.

Outro ponto positivo analisado no encontro foi o cuidado do Governo do Estado com o bem-estar e a qualidade de vida dos atletas. No período da competição, a Sedel assegurou toda estrutura de alimentação para os atletas. O refeitório, localizado no Parque Folclórico da Vila Palmeira, ofereceu café da manhã, almoço e jantar. A alimentação balanceada foi acompanhada por uma equipe de nutricionistas. Ao todo, a Sedel ofereceu mais de 28 mil refeições. Para os jovens, técnicos e representantes dos municípios alojados nos centros de vivência, foram disponibilizados veículos para auxiliar no transporte com mais conforto e segurança.

Para garantir o bom condicionamento físico dos atletas participantes dos JEMs, o Governo do Estado montou uma clínica de fisioterapia, localizada no Ginásio Castelinho, com equipamentos modernos e especialistas da área, visando oferecer o suporte necessário aos alunos que disputam os Jogos Escolares. A Sedel realizou, também, o ‘Agita JEMs’, projeto que contou com vasta programação de passeios em áreas do Centro Histórico, como o Palácio dos Leões e a Igreja da Sé, no Espigão Costeiro da Ponta d’Areia, Lagoa da Jansen e tour nas praias de São Luís, que levaram lazer e cultura aos atletas das cidades do interior do estado no período em que não estavam nas competições.

O ‘Agita JEMs’ proporcionou ações educacionais e de recreação, como atividades recreativas, aula de zumba, basquete, dama, dança, dominó, jogo de botão, futebol, pebolim, peteca, travinha, tênis de mesa, vôlei e xadrez. Na hora do almoço teve a rádio ‘Agita JEMs’, sob o comando de animadores da Sedel, que levaram alegria e promoveram a interação entre alunos. Mais de mil atletas, de 46 municípios, visitaram pela primeira vez o Estádio Castelão e assistiram ao jogo do Moto Clube e do Sampaio Corrêa.

Apoio aos atletas

Para participar dos Jogos Escolares da Juventude, nas etapas Infantil e Infanto, realizados em João Pessoa/PB, a delegação do Maranhão contou com o apoio do Governo do Estado. Para essa competição, o Governo do Estado ofereceu 368 passagens aéreas e seis ônibus para os estudantes. Na etapa Infantil, o Maranhão conquistou cinco medalhas: uma de prata e quatro de bronze. Já na etapa Infanto, os maranhenses faturaram sete medalhas: duas de ouro, três de prata e duas de bronze.

Nas Paralimpíadas Escolares, realizadas em São Paulo (SP), os atletas do estado receberam o incentivo do Governo do Maranhão com o apoio de 84 passagens aéreas. Em São Paulo, os paratletas do Maranhão alcançaram 29 medalhas: sete de ouro, 13 de prata e nove de bronze. Melhor atuação do Maranhão em uma competição nacional.

“O Maranhão é um estado com excelentes paratletas. É perceptível a evolução e a superação dos alunos em relação às edições anteriores. E, neste ano, a atuação deles nas provas evoluiu de forma satisfatória, superando as nossas expectativas”, enfatizou a secretária-adjunta de Esporte Educacional, Joslea Rodrigues.