Investimentos, planejamento e atuação articulada possibilitaram a diminuição dos índices criminais 

O planejamento do Governo do Estado para a área da Segurança Pública encerra dois anos da gestão com resultados positivos, diminuição nos índices de violência e metas alcançadas. O incremento do efetivo, investimento em estrutura, aquisição de equipamentos e valorização do policial contribuíram para os avanços. Um dos dados mais significativos refere à queda nos homicídios. Comparando 2014 com 2016, o número de mortes diminuiu 24%. Considerando demais situações de mortes – lesão corporal e latrocínios – os registros caíram 25% no comparativo dos períodos.

Esse grupo de ocorrências integram os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) e são parâmetro da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) para medir a violência no país. O órgão determina que as gestões consigam diminuir 5% ao ano os índices de criminalidade, somando 20% ao final de quatro anos. Em apenas dois anos, o Governo do Estado ultrapassou a meta com a redução dos índices de violência na Região Metropolitana de São Luís, entre 2015 e 2016.

“Os dados mostram a gestão estadual superando as próprias metas e cumprindo o que exige o órgão nacional”, pontuou o delegado geral de Polícia Civil, Lawrence Melo. Ele destaca que os resultados são fruto de um trabalho planejado das polícias e que se soma às medidas estruturais executadas pelo Governo do Estado. Os esforços são reiterados para que possamos melhorar ainda mais os resultados e garantir à sociedade a segurança devida”, disse Lawrence Melo.

Os casos de homicídios chegaram a 910 no ano de 2014. O número já diminuiu no primeiro ano da gestão Flávio Dino, somando 800 casos. Em 2016, os registros foram ainda menores – 693 ocorrências. No mês de dezembro, quando são promovidas as festas de fim de ano e cresce o número de eventos e pessoas nas ruas, os registros apresentaram queda gradativa nos dois anos da atual gestão. Em 2015, foram 74 casos; e em 2016, caíram para 51 – uma diminuição de 31% comparando os períodos.

No geral de CVLIs – homicídios, lesões corporais seguidas de morte e latrocínios – a queda nos registros também foi gradativa, comparando ano a ano e também no mês de dezembro. As ocorrências chegaram a 987 no ano de 2014; caíram para 912 em 2015; e, em 2016, os números significativos apontaram 742 casos. A variação, considerando 2014 e 2016 é de 25% menos ocorrências.

“Os homicídios estão na lista dos principais crimes que influem nos índices de criminalidade e a queda gradativa é resultado de ações diretas do Governo do Estado”, pontuou o delegado de Homicídios, Leonardo Diniz. Entre estas, a criação da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) que qualificou ainda mais a investigação destes casos e conta com equipe exclusiva e especializada; e a aquisição da Delegacia Móvel para agilizar a solução destas ocorrências. Os investimentos aumentaram em mais de 50% o índice de resolutividade dos casos deste crime.

A gestão da Segurança Pública também alcançou resultados positivos em outras ocorrências de criminalidade. Aumentaram as armas de fogo apreendidas – em 2016, foram retiradas de circulação 753 armas – 14% mais em comparação a 2014, quando a polícia apreendeu 662 armas. Os roubos a residências diminuíram 23% no período – somaram 1.066 casos em 2014 contra 819 em 2016. Os estupros também apresentaram queda. Em 2014, foram 414; em 2015 registros de 332 ocorrências; e, em 2016, os dados caíram para 261 registros.

Apreensão de drogas

A estruturação da Segurança para contenção de crimes influiu positivamente também nas ações de combate a entorpecentes. As apreensões de drogas aumentaram em aproximadamente 44% nos últimos dois anos. Foram 1,5 toneladas tiradas de circulação em 2015; já em 2016, a polícia conseguiu apreender 2,7 toneladas. Em todo o ano de 2014 a retirada de drogas do mercado foi de apenas 104 quilos. Nos dois anos da atual gestão, as apreensões somaram R$ 14,2 milhões, gerando enorme prejuízo aos traficantes.

No fim de setembro de 2016, a polícia apreendeu aproximadamente 130 mil pés de maconha em plantações nos municípios de Centro do Guilherme, Maracaçumé e Centro Novo. Cálculo realizado com base na pesagem culminou no valor aproximado de 5,2 mil quilos da droga. A apreensão foi recorde.

Aumento gradativo também no número de prisões e apreensões de armas, comprovando a eficiência da ação policial no combate ao tráfico de drogas. Em 2014 foram 118 pessoas detidas e 17 armas apreendidas por este crime. Em 2015, os registros aumentaram para 159 prisões e 25 armas ilegais tiradas de circulação. Os dados crescem em 2016 com a soma de 227 pessoas presas e 43 armas retiradas do tráfico pela Senarc.

O volume de apreensões e prisões é resultado do trabalho intensificado pela polícia, a partir da criação da Superintendência Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Senarc), em agosto de 2015. “Com a criação da Superintendência e investimentos do Governo do Estado, as ações se tornaram mais especializadas e tendo como alvo principal o grande traficante, o que abastece o mercado. Seguindo este foco temos conseguido o resultado esperado com a desarticulação dos grandes grupos e realizando grande apreensões”, ressaltou o titular da Senarc, Carlos Alessandro.

O superintendente aponta ainda a criação do canal de denúncias via whatsapp como uma das ferramentas importantes na contenção do tráfico de drogas. Funcionando no número (98) 9.9163-4899, o novo meio funciona todos os dias, 24 horas e permite à população denunciar de forma anônima. “Já conseguimos apreender expressivos carregamentos de drogas com as denúncias que chegam pelo aplicativo. É um canal que está em pleno funcionamento e ultrapassou nossas expectativas. Que a população continue colaborando”, concluiu.