Investimentos na infraestrutura melhoram qualidade de vida e impulsionam turismo nos Lençóis Maranhenses

O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é uma das belezas naturais de maior destaque do país. Com mais de 150 mil hectares, o maior campo de dunas do Maranhão integra ainda a Rota das Emoções, complexo turístico formado por três estados do nordeste brasileiro: Piauí, Ceará e Maranhão. Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos moradores e impulsionar o turismo, o Governo do Estado tem investido de forma pioneira nas seis cidades que fazem parte dessa região.

Na última visita do Governo, foi anunciado mais R$ 20 milhões em investimentos. O montante garante o melhoramento e pavimentação da MA-315, entre Barreirinhas e Paulino Neves, o melhoramento e drenagem da MA-325, entre Barreirinhas e Urbano Santos, além do Mais Asfalto a se iniciar em Barreirinhas entre os povoados São Domingos e Mangaba.

“O governador Flávio Dino é sempre muito atento à Região dos Lençóis, possivelmente a mais conhecida no Brasil e no mundo por conta dos atrativos turísticos. Assim, os investimentos são feitos de forma planejada, levando em consideração que o Governo é o indutor do desenvolvimento, gerando um ciclo virtuoso na economia com mais empregos, qualidade de vida e mais oportunidades para todos”, disse Clayton Noleto, secretário da Infraestrutura.

Reforçando a assistência à Saúde, foi assinada a ordem de serviço para a construção da UTI Adulta do Hospital Regional de Barreirinhas, com capacidade para 12 leitos, sendo dois para isolamento. O investimento também amplia áreas de serviços, sala de repouso, vestiários, copa, administração, rouparia, Depósito de Materiais de Limpeza (DML), sala de utilidades, de espera e da família.

Na educação, foi assinada a ordem de serviço para a construção de cinco escolas dignas de duas salas, nos povoados de Barreirinhas e Araioses. Além desses anúncios, está em andamento a pavimentação da MA-315, entre Barreirinhas e Paulino Neves, a construção da Escola Estadual de seis salas no povoado Sobradinho e a reforma do quartel de polícia turística (BPTUR), em Barreirinhas.

Lençóis Maranhenses

O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses está localizado no litoral oriental do Maranhão e é o principal destino do turismo no estado. Os Lençóis Maranhenses estão inseridos no Cerrado, mas apresenta forte influência da Caatinga e da Amazônia, sendo encontradas espécies comuns destes três biomas. Em seus milhares de hectares, abriga ecossistemas diversos e frágeis, como a restinga, o manguezal, e um campo de dunas que ocupa 2/3 da área total da unidade, sendo o principal atrativo do Parque Nacional devido às lagoas interdunares que se formam no período chuvoso da região.