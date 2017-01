Investimentos em terminais externos da Emap ampliam conforto de usuários e comerciantes 

O Governo do Estado está ampliando os investimentos na qualidade e infraestrutura dos terminais externos de Ponta da Espera, Cujupe, São José de Ribamar e Porto Grande. Para este ano, investimentos de R$ 730 milhões em obras garantirão mais conforto a usuários e comerciantes desses portos. O trabalho é realizado por meio de parceira entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra), Empresa Maranhense de Administração Portuária (Emap) e Agência de Mobilidade Urbana (Mob).

Em fevereiro, a Emap promoverá reuniões técnicas para implantar novos boxes no Terminal do Cujupe. Os espaços serão ocupados por famílias que comercializam alimentos e produtos artesanais no local. Para garantir a geração de renda e apoio aos comerciantes, a Emap fez parceria com Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e com a Associação dos Agricultores Familiares, Pescadores Artesanais e Vendedores do Porto Cujupe (Avtec). Todos receberão assistência técnica e capacitação por meio de contrato no valor de R$ 165 mil.

A parceria é parte da iniciativa da Emap de aproximar a relação com a comunidade do entorno. Para o presidente da Empresa, Ted Lago, essa relação deve ser fortalecida e permanente. “Estamos num momento importante em que desenvolvemos ações com foco na relação porto e cidade. Temos certeza de que o caminho para o verdadeiro desenvolvimento é trabalharmos em sintonia por meio da produção e crescimento sustentável que promova a geração de emprego sem esquecer a região do entorno”.

Investimentos em serviços

No Terminal da Ponta da Espera, o Governo do Maranhão está investindo na melhoria do acesso ao local. A Sinfra pavimentou toda a pista que liga a Avenida dos Portugueses até a entrada do Terminal. O governo garantiu, também, nova área de vivência com espaço adequado para os usuários. Foram instaladas lanchonetes, banheiros e telas de informação sobre embarque e desembarque. O terminal também passou a contar com serviço Wi-Fi e acessibilidade segura a usuários com mobilidade reduzida. A segurança foi ampliada com instalação de câmeras e sistema de combate a incêndio.

Além destas melhorias, o processo de licitação organizado pela Mob e Comissão Central de Licitação (CCL) garante ampliação de investimentos para melhoria das condições dos usuários de ferryboat. Desde agosto do ano passado, quem deseja se locomover à Ponta da Espera conta com nova linha do Expresso Metropolitano, que opera interligando a Ponta da Espera ao Terminal Rodoviário de São Luís.

Com investimentos de R$ 1.312.742,49 foi construída uma nova unidade de segurança pública para abrigar as operações da Policia Militar, reforçando a segurança, além de nova cobertura do prédio da Receita Estadual, que controla a circulação de mercadorias no acesso principal do Terminal. Todas essas ações garantiram a ampliação do grau de satisfação dos usuários do Terminal, atingindo a marca de 75,93%, 11% a mais em relação a 2014 e superando assim a tradição negativa de mau atendimento em anos anteriores.

Já no terminal do Cujupe, o Governo do Estado inaugurou, em dezembro de 2016, a primeira etapa das obras, com entrega de passarelas. A Emap assinará ordem de serviço para segunda etapa da obra que prevê nova estrutura para embarque multimodal de passageiros, beneficiando o transporte aquaviário e o rodoviário.

Cais de São José

Com investimento de R$ 1,9 milhão, a obra de requalificação do Cais de São José de Ribamar está prevista para ser entregue até o final do primeiro semestre. A obra tem o objetivo de revitalizar o devolvendo o píer para atividades comerciais de lazer e turísticas. O Governo instalará no píer um posto policial, uma estação de tratamento de esgoto e drenagem pluvial, garantindo às pequenas embarcações da região e aos agentes do turismo local, mais condições de trabalho. Em parceria com a Prefeitura de São José de Ribamar, o cais de São José de Ribamar contará com um parque dotado de equipamentos de ginástica para todas as faixas etárias.

Porto Grande

Outras ações estão sendo planejadas pelo Governo do Maranhão, que recebeu de volta o Terminal do Porto Grande.

O local, que vinha sendo utilizado irregularmente por uma empresa privada, agora, faz parte do programa estratégico de investimentos da Emap. No segundo semestre de 2017, o governo implantará nova linha de ferryboat, que ligará São Luís à Icatu, reduzindo o tempo de viagem por via terrestre, que cairá de duas horas para 30 minutos com o transporte aquaviário, do Quebra Pote em São Luís até Icatu, ou no sentido contrário.