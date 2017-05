Investimentos em educação, saúde e infraestrutura beneficiam população de Timon

A população do município de Timon, composta por mais de 160 mil habitantes, tem sido beneficiada com ações de educação, saúde e infraestrutura pelo Governo do Maranhão. Na área da educação, foram implantadas duas escolas de ensino integral: o Centro de Educação Integral Jacira de Oliveira e o Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (Iema), que alia ensino médio à formação técnica.

Para voltar a funcionar na modalidade integral, a escola Jacira de Oliveira foi reformada. O prédio do Iema também foi readaptado. A atual gestão também criou a primeira escola militar de Timon, o Colégio Militar Tiradentes V.

Além reformar e construir novas escolas, o Governo do Estado concede crédito aos alunos da rede pública para compra de material escolar, por meio do Programa ‘Bolsa Escola’. Este ano, 24.978 estudantes de Timon foram beneficiados.

Na área da saúde, o Governo do Maranhão foi responsável pela reforma que modernizou o Hospital Regional Alarico Nunes Pacheco. Por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), foram promovidos, ainda, mutirões para tratamento de cirurgia de Glaucoma e Catarata no município.

Infraestrutura

Na área de infraestrutura, são muitas as ações do governo em Timon. Por meio do Programa ‘Mais Asfalto’, foram pavimentados 43 quilômetros de ruas e avenidas no município. Espaços públicos também foram revitalizados, como a Praça São José, que foi reformada e recebeu bancos, iluminação, banheiros, quiosques, aparelhos de academia e playground.

Por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra), o governo estadual entregou o Centro de Juventude Francisco Carlos Jansen, que reúne ginásio com quadra poliesportiva, arquibancada, estacionamento e espaços para shows.

A Sinfra recuperou, ainda, a alça da Ponte da Amizade, desgastada pela falta de manutenção ao longo dos anos. A Ponte da Amizade interliga os estados do Maranhão e do Piauí.

Por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Energia (Seinc), o Governo do Estado está recuperando o Distrito Industrial de Timon, após danos causados pela ação das chuvas. A ação emergencial consiste em reparos na rede elétrica e pavimentação da avenida principal do distrito, entre outros.