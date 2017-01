Investimentos do Governo incentivam desenvolvimento na Região Sul

Em 2016, o Governo do Estado beneficiou milhares de pessoas em diversos municípios da Região Sul do Maranhão, com ações como a conclusão de rodovias, pavimentação de ruas e avenidas e reforma e construção de escolas. Executadas pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra), as obras levaram mais qualidade de vida e incentivo à economia dos municípios.

“A Região Sul do estado tem diversas necessidades que foram relegadas a segundo plano durante muito tempo pelos governos, mas desde 2015 recebe uma atenção especial do governador Flávio Dino”, afirma o secretário de Estado da Infraestrutura, Clayton Noleto.

Duas rodovias foram entregues na Região Sul em 2016: a MA-138, no trecho de 51,7 quilômetros entre Fortaleza dos Nogueiras e São Pedro dos Crentes; e a MA-334, com 60 quilômetros entre Feira Nova e Riachão. Além disso, foram realizados serviços de manutenção e recuperação em outras rodovias da região, como a MA-006, que recebe os serviços emergenciais de melhoramento para garantir a trafegabilidade, enquanto o governo aguarda a liberação dos recursos para a reconstrução da estrada.

As obras de conservação beneficiaram as estradas que integram o Anel da Soja, um conjunto de rodovias na região de Balsas utilizado para o escoamento da produção de soja. Outro trecho do Anel da Soja está com obras em andamento avançado fica na MA-140, entre Balsas e o povoado Ouro, no entroncamento com a BR-226. O Governo do Estado também já pavimentou e recuperou 35 quilômetros, no trecho do km 50, ao povoado Batavo, com previsão de investimento de R$ 110 milhões na conclusão dos 85 quilômetros deste trecho e novas intervenções estão programadas para este ano, para recuperação da MA-006.

Mais quatro cidades da Região Sul também foram beneficiadas por meio do programa Mais Asfalto. O Governo do Estado investiu R$ 6,8 milhões em obras de recuperação e pavimentação de 36 quilômetros de vias urbanas em Balsas, Carolina, Porto Franco e Riachão. Um dos trechos beneficiados é o perímetro urbano da MA-006, em Balsas, chamado de Avenida Contorno, que teve drenagem, pavimentação asfáltica e sinalização.

“Na época de chuvas isto aqui era um inferno, os comerciantes tinham que fechar as portas e os moradores precisavam madrugar para impedir que a água invadisse as casas. No verão, a poeira e os buracos. Nunca tinham feito drenagem aqui porque é uma obra que ninguém vê, mas ela faz muita diferença”, avalia o comerciante João Araújo. O ajudante de mecânica João Ambrósio também elogia a obra. “Ano passado já não alagou, apesar das chuvas. Melhorou o trânsito e a quantidade de clientes aqui na loja também aumentou”, conta.

Recuperação e construção de escolas

Além das obras de infraestrutura rodoviária, a Secretaria de Estado de Infraestrutura também recebeu, em 2016, a responsabilidade pela execução de obras em escolas e unidades de saúde e segurança pública. Na Região Sul, foi inaugurada em julho a primeira unidade do programa Escola Digna, no povoado Muriçoca, em Fortaleza dos Nogueiras, beneficiando 40 alunos. O novo prédio substituiu a estrutura de palha e taipa.

Outra ação executada pelo Governo do Estado é a recuperação e reconstrução de escolas da rede estadual. Na Região Sul foram investidos R$ 5,2 milhões na reconstrução de cinco escolas nos municípios de Balsas, Porto Franco e Riachão. As reformas contemplaram itens como troca de telhados e pisos, renovação de instalações hidráulicas e elétricas, pintura das paredes, instalação de ar condicionado nas salas de aula, novos quadros, reforma de banheiros, substituição de portas e luminárias, instalação da subestação de energia elétrica, e, em algumas unidades, nova adequação dos espaços de lazer, entre outros.