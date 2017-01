Investimentos do Governo garantem ainda mais segurança no Porto do Itaqui 

Para tornar o Porto do Itaqui cada vez mais seguro e competitivo, a Empresa Maranhense de Administração Portuária (Emap) montou seu Plano de Investimentos com foco nas áreas de segurança e infraestrutura. Exemplo desse foco na segurança é a revitalização do sistema de combate a incêndio do porto, que começa agora em 2017 e contempla toda a área de cais, do berço 100 até o 108.

Esse serviço, que vai contar com instalação de alarmes, hidrantes, canhões de água, bombas de alta capacidade, dentre outros equipamentos, integra o pacote de obras que o governador Flávio Dino anuncia na segunda-feira (23), junto com os resultados da Emap em 2016. De acordo com o planejamento da empresa, até 2018 serão aplicados R$ 255 milhões só em recursos próprios, fora os investimentos privados e os públicos federais.

A revitalização do sistema de combate a incêndio, no valor de R$ 14,9 milhões, deve ser realizada em um prazo de 12 meses e já prevê a construção de novos berços. “Quando iniciamos os trabalhos, em 2015, nos surpreendeu o fato de o Porto do Itaqui não possuir uma unidade do Corpo de Bombeiros. Em um mês instalamos a unidade, começamos a formar e treinar nossa Brigada de Combate a Incêndio e começamos o plano de ação de curto e médio prazo para essa área”, explicou o presidente da Emap, Ted Lago.

Os investimentos públicos vêm motivando a participação das empresas privadas que atuam na área do porto. A Ultracargo, que opera um terminal de granéis líquidos no Porto do Itaqui, acaba de adquirir um dos mais modernos caminhões de combate a incêndio em tanques do país. Igual ao VPE – Veículo Lançador de Espuma – só existe um outro, no Porto de Santos. “Em seis meses teremos um veículo desse mesmo porte em Suape e em 2018, em Aratu”, informa o gerente de operações da empresa, Arthur Camargo.

O equipamento agora integra a força de segurança que pode ser acionada pelo PAM – Plano de Ajuda Mútua do Complexo Portuário de São Luís, do qual fazem parte a Emap, a Ultracargo e demais empresas que integram o complexo portuário. O PAM é um projeto coordenado pela Emap, que visa assegurar o efetivo cumprimento das normas de segurança na área portuária, viabilizando a troca de informações e de recursos, que em situações de emergência possam gerar danos físicos, materiais ou ambientais.

A Ultracargo investiu R$ 1,2 milhão no equipamento e treinou todos os grupos de trabalho que podem ser acionados em caso de necessidade. Além disso, mantém treinamento permanente, uma vez por semana, para atualização. A equipe da unidade do Corpo de Bombeiros no Porto do Itaqui vai participar de todos os exercícios simulados com uso do novo equipamento. “É muito importante esse envolvimento e sinergia entre órgão público e privado para obtermos os melhores resultados em segurança”, afirmou o coordenador de Segurança e Meio Ambiente da empresa, André Luís Ross.

Linha do tempo

Em fevereiro de 2015 foi criada a Primeira Companhia de Bombeiros na área primária do Itaqui. A unidade, preparada para atuar no combate a incêndios, resgate e salvatagem de pessoas, conta com instalação predial e alojamento, área administrativa e equipamentos de segurança. Os profissionais a serviço desse posto têm à disposição um carro ABT (Auto Bomba Tanque) com capacidade para 5 mil litros de água, uma ambulância (unidade de resgate) e duas ambulanchas (lanchas de resgate/salvamento) que estão sendo recuperadas.

Em 2016, a Emap firmou com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão (CBMMA) um Termo de Cooperação focado em segurança e prevenção de incêndios no Porto do Itaqui. No total, a empresa investirá R$ 634 mil para aquisição de equipamento de proteção respiratória e compressor de ar respirável, roupas de aproximação e demais equipamentos utilizados em ações de resgate, além de manutenção corretiva e preventiva para duas ambulanchas, recuperação de caminhão de combate a incêndio e formação técnica dos brigadistas Emap.

De acordo com a parceria, o Corpo de Bombeiros fica responsável pela mobilização de cinco bombeiros militares em escala de 24 horas, sendo três destinados às ações de combate a incêndio e dois às ações de atendimento hospitalar.