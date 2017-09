Investimentos do Governo do Maranhão no futebol ajudam a obter resultados positivos

Parte do resultado exitoso do Sampaio Corrêa Futebol Clube, levando o time maranhense à série B do Campeonato Brasileiro de 2018, é o reflexo da série de investimentos empenhados pelo Governo do Maranhão no futebol profissional. Desde 2015, período em que o governador Flávio Dino assumiu a gestão do estado, o apoio aos clubes tem sido intensificado.

Em 2016 o investimento ao futebol maranhense chegou a R$2 milhões. Neste ano, o investimento destinado aos oito clubes que participaram da série A do Campeonato Maranhense, por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, foi de R$ 1,8 milhão. A iniciativa foi batizada de Futebol Maranhense pela Paz.

Em recepção à delegação do Sampaio Corrêa, no Palácio dos Leões, na tarde do último domingo, em comemoração à ascensão do time ao grupo B, o governador Flávio Dino ressaltou a importância do incentivo do poder público ao futebol do Maranhão.

“O futebol profissional é importante para alimentar novos talentos no esporte profissional e no esporte comunitário. É uma atividade econômica que gera renda para milhares de pessoas, não só aos atletas envolvidos, mas toda a cadeia produtiva que se movimenta em torno de uma competição de alto nível, como o Campeonato Brasileiro”, afirmou Flávio.

O governador destacou que o apoio às equipes de futebol leva os times a alcançar níveis mais altos: “Ficamos felizes em ver o sucesso desses times de futebol e acreditamos muito que o Governo, ao apoiar o Campeonato Maranhense de Futebol, faz com que esses clubes possam ter patamar de qualidade técnica cada vez melhor, e, com isso, possam inspirar milhares de meninos e meninas que hoje se dedicam às várias atividades esportivas, notadamente o futebol”.

Paixão

“O futebol continua sendo e sempre será a grande paixão brasileira no mundo do esporte e por isso recebe esse investimento em especial do Governo do Maranhão”, destacou o governador.

Ele também ressaltou as medidas para o desenvolvimento do Esporte no estado, como o aumento de recursos aplicados nos Jogos Escolares Maranhenses (JEMS) e construção de espaços esportivos nas escolas, como nas novas unidades plenas do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA).

Para o secretário de Estado de Esporte e Lazer, Márcio Jardim, apoiar o Campeonato Maranhense é de grande importância econômica, social e cultural, o que se reflete em resultados positivos como o que aconteceu com o Sampaio no último fim de semana.

“A exemplo de 2016, em 2017, o Governo do Estado manteve o apoio aos clubes que disputaram o Campeonato Maranhense de Futebol e o faz por compreender a sua relevância de ordem econômica, de ordem social e cultural para o nosso país”, afirmou o secretário.

“De ordem econômica vai desde um simples vendedor ambulante à indústria de confecção que envolve equipamentos esportivos. O campeonato abre janelas de oportunidades para muitos maranhenses. Então, por todas essas razões, é que o Governo do Estado apoia os campeonatos regionais”, acrescentou Jardim.

O presidente do Sampaio Corrêa, Sérgio Frota, durante a visita do time ao Palácio dos Leões, disse que “o governador tem tido um olhar sensível para com o esporte, com o futebol em especial. Quero ressaltar que antes do governo Flávio Dino nós não tínhamos apoio no futebol profissional”.

“Esse apoio se reveste de importância fundamental e de grandeza maior, porque nós vivemos em momento de instabilidade política que reflete na situação econômica. Mesmo assim, o governador tem trazido um estado com obras e pagando as contas em dia. Fica a certeza de que o apoio do Governo do Maranhão foi fundamental para que o Sampaio tenha tido esse acesso à série B”, complementa.

Investimentos

No início deste ano, o Governo do Maranhão concretizou o apoio ao Campeonato Maranhense de Futebol, com a entrega dos certificados de participação aos clubes que disputaram a Série A do torneio de 2017: Americano Futebol Clube, Cordino Esporte Clube, Sociedade Imperatriz de Desportos, Maranhão Atlético Clube, Moto Club de São Luís, Sampaio Corrêa Futebol Clube, Santa Quitéria Futebol Clube e São José de Ribamar Esporte Clube.