Investimentos do Governo do Maranhão em saúde, educação e obras marcam aniversário de Imperatriz

A cidade de Imperatriz chega aos 165 anos neste domingo (16) com forte presença de investimentos do Governo do Maranhão. São verbas, obras e ações que vêm acelerando o desenvolvimento do município em diversas áreas desde 2015.

Setores como saúde, educação, infraestrutura, mobilidade urbana, cultura e turismo, agricultura, agricultura familiar, e segurança são algumas das áreas priorizadas pela gestão estadual para beneficiar os moradores de Imperatriz, investimentos que têm mudado completamente a realidade de pessoas como Maria Yara Rocha, moradora do residencial Recanto dos Pássaros, no Jardim Sumaré. O local, que recebeu investimentos do programa Mais Asfalto, segundo ela, está completamente modificado.

“Antes aqui era cheio de lama. No dia do sorteio das casas mesmo teve que mudar o local de entrega porque não tinha como chegar. À noite, a gente passava com medo porque tinha que diminuir a velocidade e acabava ficando mais exposto. Agora nossa realidade é outra”, contou a moradora.

Para o governador Flávio Dino a cidade de Imperatriz, segunda maior do estado, será sempre contemplada com as ações da gestão. “Nós continuaremos a manter os investimentos na cidade de Imperatriz, pela sua importância e por ser a segunda capital do Maranhão”, disse o governador, ressaltando que os investimentos na cidade beneficiam toda a região. “Temos uma gestão honesta e transparente para que o Governo seja de fato de todos, com obras e realizações em todas as regiões do Maranhão”, completou o governador.

Saúde

O Hospital Macrorregional de Imperatriz beneficia 1.268.550 maranhenses que moram na região. Inaugurada em agosto de 2016, a unidade atende 43 cidades da região e segue a política de expansão dos hospitais no interior.

O Governo do Maranhão também está à frente de outras importantes iniciativas na Saúde de Imperatriz. É o caso, por exemplo, das obras da reforma no Hospital Regional Materno Infantil e da Casa da Gestante. Esta última está completando um ano e já garantiu que mais de 400 mães pudessem ficar ao lado dos recém-nascidos enquanto os bebês estavam se recuperando.

A UPA do bairro São José, inaugurada em 2016, abriu 50 leitos e funciona 24 horas para atender os pacientes.



Escola Digna

No fim do ano passado, o Governo do Maranhão inaugurou a Escola Digna Amaral Raposo e quebrou um ciclo de 22 anos sem construção de uma unidade do ensino médio na cidade. Outras quatro já foram reformadas. E diversas outras virão.

Uniformes

Imperatriz também já recebeu mais de 23 mil uniformes escolares neste ano. Pela primeira vez na história, todos os alunos da rede pública estadual estão recebendo fardamentos.

Uema

A cidade também viu um antigo pedido de alunos e professores virar realidade. A UemaSul saiu do papel neste ano e já está em funcionamento, melhorando a qualidade do ensino superior de Imperatriz e mais 21 cidades. O prédio principal foi entregue em maio totalmente reformulado. E já foi assinada a ordem para a construção de um novo campus em Imperatriz.

Bolsa Escola

O Bolsa Escola garantiu neste ano a compra de material escolar para 25 mil estudantes do município. Eles receberam um vale de R$ 51 reais para fazer as compras nas lojas credenciadas. O programa também ajuda a gerar emprego e renda.

Mais Asfalto

Com o fim do período chuvoso, as obras do Mais Asfalto ganham ritmo mais intenso, mas muita coisa já foi feita sob chuva ou sob o sol. Um exemplo de sucesso é a MA-386, mais conhecida como Estrada do Arroz, que liga Imperatriz, Cidelândia e povoados da região. A rodovia facilitou o transporte e o comércio, impulsionando a economia local.

Expresso Metropolitano

Inauguradas há pouco mais de um ano, as duas linhas do Expresso Metropolitano da região – João Lisboa e Senador La Rocque/Cumaru – já transportaram mais de 850 mil passageiros com rapidez e conforto.

Travessia

Conforto, economia e respeito. É assim que os usuários resumem o Projeto Travessia, voltado para pessoas com mobilidade reduzida. Já são mais de 4 mil viagens na região metropolitana de Imperatriz desde o início do serviço, em dezembro do ano passado.



Caravana Empresarial e Juros Zero

A Caravana para o Desenvolvimento Empresarial já passou por Imperatriz, levando uma série de serviços, informações e diálogo para os empreendedores da região. É um estímulo principalmente para os micro e pequenos empresários ao quebrar a burocracia e facilitar os negócios. A Caravana Empresarial também vem divulgando o programa Juros Zero. É uma ferramenta para ajudar a combater a crise econômica nacional. Micro e pequenos empresários podem conseguir empréstimos de até R$ 20 mil sem o peso dos juros.

Segurança

A quantidade de homicídios dolosos registrada nos seis primeiros meses deste ano foi 24,36% menor do que o índice apurado no mesmo período de 2014 na regional de Imperatriz. Em números absolutos, enquanto no passado foram 119 assassinatos, em 2017 o número caiu para 90, redução que é um dos resultados dos investimentos em segurança pública realizados pelo Governo do Estado e que também tem sido observada em todas as regiões do Maranhão.

A reforma do 3º Batalhão da PM de Imperatriz, por exemplo, está avançada e deve terminar em agosto. Com as mais de 3 mil novas nomeações de policiais nos últimos dois anos e meio, o Maranhão atingiu a maior tropa da história. São 12 mil policiais atuando no Estado e melhorando a segurança da população. O Governo do Maranhão já entregou mais de 570 viaturas novas desde 2015. Até o fim deste ano, serão 700 no total, dando condições de trabalho para os policiais.

Lazer e cidadania

O Governo do Maranhão vem inaugurando e recuperando muitos espaços públicos. É o caso da Beira Rio, em Imperatriz, que está se transformando no novo cartão-postal da cidade. A iluminação total da Avenida Pedro Neiva de Santana, que foi inaugurada neste sábado (15), nos nove quilômetros entre Imperatriz e João Lisboa, é outro exemplo de melhoria na qualidade de vida no município.



Festa e cultura

Grandes festas populares, como o São João e o Carnaval, vêm recebendo investimentos do Governo do Maranhão em dezenas de cidades do estado. Apenas no São João, por exemplo, foram investidos R$ 18 milhões. Imperatriz foi uma das cidades contempladas, e a festa reuniu milhares de pessoas. No Carnaval, mais de 80 cidades receberam apoio do governo estadual.

É uma maneira de estimular não somente o lazer, mas a economia e o turismo. Os arraiais do São João de Todos 2017 movimentaram R$ 60 milhões – sendo R$ 40 milhões no interior –, gerando empregos e renda para os moradores.