Internos do sistema prisional emocionam o público em cantatanatalina no Convento das Mercês

Os vocais “Plenitude”, formado por internos e “Verbo da Vida”, por internas do Complexo Penitenciário São Luís, fizeram, na noite de quarta-feira (21), sua segunda apresentação da I Cantata Natalina do Sistema Prisional. O local escolhido para atividade, este ano, foi o Convento das Mercês, no Centro Histórico de São Luís. A iniciativa faz parte do conjunto de ações de humanização e ressocialização dos apenados, promovidas pelo Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

O “Verbo da Vida” é composto por 18 mulheres, que hoje cumprem pena na Unidade Prisional de Ressocialização (UPR) Feminina e o “Plenitude” por 25 homens, custodiados na UPSL 2. Coordenado pela Secretaria Adjunta de Atendimento e Humanização Penitenciária (SAAHP), por meio de sua Supervisão Religiosa da Seap, a apresentação dos vocais é resultado de uma preparação realizada durante 15 dias, com ensaios de três horas diárias.

No repertório dos dois grupos, clássicos natalinos como ‘Então, é Natal’ e ‘Bate o Sino’, conhecidos do público em geral, que prestigiou e se emocionou com a apresentação. “Uma dessas mulheres que está cantando foi minha vizinha. Quando ela foi presa ficamos muito tristes. Hoje, é diferente: é um dia feliz; é um dia em que olhamos para ela com muito orgulho, pois sabemos que foi apenas um erro”, disse a aposentada Aldenora Soeiro.

Uma das internas participantes, da UPR Feminina, contou, antes da apresentação, que participar dos compromissos do vocal é alimentar a certeza de dias melhores em sociedade: “Através do vocal, eu me libertei de muitas coisas ruins do meu passado. Hoje tenho certeza de que, quando sair da prisão, terei uma nova esperança de vida, aqui fora”, afirmou a apenada, que é natural do estado do Ceará, e espera voltar para a sua terral natal e para os seus familiares.

A próxima apresentação dos internos e internas do sistema prisional, que encerra a participação deles nas festividades de fim de ano, acontecerá no Espigão Costeiro, na Ponta d’Areia, no domingo (25) às 17h. “A música liberta aqueles que se encontram em cumprimento de pena. E esta é apenas uma das dezenas de ações de humanização prisional em prática, hoje, no sistema”, afirmou a secretária adjunta, titular da SAAHP, Odaíza Gadelha.