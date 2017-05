Internos da Penitenciária Regional de Imperatriz têm trabalhos artesanais expostos em shopping

Mais de 35 peças de pallets, confeccionadas artesanalmente por detentos da Penitenciária Regional de Imperatriz, estiveram em exposição, entre ça-feira (2) e -feira (3), no Imperial Shopping, naquela cidade. A iniciativa corresponde ao projeto ‘Construarte’, desenvolvido pelo Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

A proposta do projeto é fomentar as ações em prol da reinserção social da pessoa presa, valorizando os trabalhos realizados por eles dentro da unidade prisional. Objetos como mesas, cadeiras, baús entre outros foram apresentados ao público durante a mostra, que ocorreu no primeiro piso do shopping. “É a primeira vez que o shopping de Imperatriz recebe uma exposição feita de peças confeccionadas por detentos. A exposição foi muito bem recebida pelos frequentadores do shopping, vendemos muitas peças, foi muito boa a iniciativa”, comemora o diretor da Penitenciária de Imperatriz, Wellington Marcos Costa.

As peças produzidas pelos internos são vendidas por valores que variam entre R$ 15 a R$ 250, ficaram em exposição, durante os dois dias do evento, no horário normal de funcionamento do shopping, que é das 10h às 22h. A estimativa é que mais de 2 mil pessoas tenham apreciado os trabalhos feitos pelos internos.

Para apresentar as peças, estavam presentes o interno Daniel Coelho Pinto, um dos cinco apenados que desenvolvem o trabalho artesanal de pallet na unidade. A diretora administrativa do estabelecimento, Aline Pinheiro, a terapeuta ocupacional Alice Vicentin, e o agente penitenciário Ricardo Feitosa completavam o grupo.

A proposta é estender a exposição para outros locais. O diretor da penitenciária adiantou que o próximo local onde ocorrerá a mostra é no prédio da promotoria da cidade. “O promotor Domingos Eduardo esteve no shopping para prestigiar a exposição, e pediu que as peças fossem exibidas na promotoria”, finalizou.