Inscrições para Residencial Parque Independência começam nesta quarta-feira (1º)

Os servidores públicos estaduais do Maranhão poderão se inscrever a partir desta quarta-feira (1º) para aquisição de apartamentos no Residencial Parque Independência. Trata-se de um empreendimento com 2.048 apartamentos com dois e três dormitórios em uma área doada pelo Governo do Maranhão. A compra do imóvel pode sair até 25% mais barata que o valor de mercado.

Podem se inscrever servidores efetivos e da ativa até o dia 30 de novembro no site www.ma.gov.br/parqueindependencia. O site permite fazer simulações de financiamento, ver as plantas e conseguir outras informações.

Em parceria com a Caixa Econômica Federal, o Governo do Maranhão garantiu a construção dos imóveis no terreno avaliado em cerca de R$ 20 milhões, com investimentos de R$ 255 milhões para a execução total da obra.

A área está localizada onde era feita a Exposição Agropecuária do Maranhão (Expoema).

Mais habitação

Com o Residencial Parque Independência, o Governo do Maranhão reduz a falta de moradias no Estado, garantindo também mais qualidade de vida para os servidores.

Depois da fase das inscrições, funcionários habilitados pela Caixa Econômica Federal farão atendimento presencial aos interessados para a análise cadastral e complementação de demais procedimentos de aquisição do imóvel.

Ao todo, a obra terá oito condomínios, dos quais cinco com apartamentos de dois quartos, medindo 51,34 metros quadrados, e três condomínios com apartamentos de três quartos, todos os apartamentos possuem suítes, medindo 65,43 metros quadrados.