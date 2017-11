Inscrições para o Residencial Parque Independência são prorrogadas até 7 de dezembro

Servidores públicos ativos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário estaduais interessados em adquirir um dos 2.048 apartamentos do Residencial Parque Independência têm até o próximo dia 7 de dezembro de 2017 para realizar as inscrições no site http://www.ma.gov.br/parqueindependencia. O prazo venceria no dia 30 de novembro, mas foi prorrogado para que os servidores dos Três Poderes no Maranhão possam participar.

O Residencial Parque Independência é parte do Minha Casa, Meu Maranhão, maior programa de habitação do Estado, idealizado pelo governador Flávio Dino para reduzir do déficit de moradias no Maranhão.

Com 6.684 inscrições realizadas até o momento, o Residencial Parque Independência oferece apartamentos com valores até 25% inferiores a preços de outros imóveis similares localizados na região, onde era realizada a Exposição Agropecuária do Maranhão (Expoema).

“Ajustamos o período de inscrições atendendo a pedido dos servidores do Legislativo e Judiciário. O procedimento de inscrição é muito simples e rápido, não temos tido qualquer tipo de problema de lentidão no site e o servidor pode concluir a inscrição em dois minutos”, diz a secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, Flávia Alexandrina.

Os servidores poderão optar por dois tipos de imóveis: apartamentos de dois quartos, com área de 51,14 metros quadrados e valor de R$ 99.960; e apartamentos de três quartos, com 65,45 metros quadrados, avaliados em R$ 127.500.

Após o prazo de inscrições no site, servidores que não apresentarem restrições cadastrais participarão de um sorteio presencial eletrônico com o objetivo de definir a ordem de atendimento presencial.

Após esse procedimento, os servidores receberão comunicação para que compareçam na Secretaria das Cidades a fim de apresentar a documentação básica, realizar uma entrevista e obter informações detalhadas sobre o programa e as condições de financiamento.

“É muito importante que, antes de realizar a inscrição no site, o servidor observe sua situação cadastral. A ausência de restrição é um dos critérios para o financiamento do imóvel”, explica Flávia Alexandrina.

Financiamento

Financiado com recursos do FGTS e do Sistema de Habitação, a parceria entre o Governo do Estado com a Caixa Econômica Federal investe R$ 255 milhões para construção dos apartamentos. A realização do empreendimento é possível graças à cessão feita pelo Governo de 18 dos 43 hectares do Parque Independência.

Os servidores podem financiar até 80% do valor do imóvel, mas os valores não financiados poderão ser parcelados em até 24 meses.

Como mais um benefício oferecido pelo Governo do Maranhão, os servidores contemplados receberão um adiantamento para o pagamento de 50% das despesas com registro do contrato e pagamento do ITBI.