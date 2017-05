Inscrições para o Encontro de Vereadores e Vereadoras abertas até o dia 22

Vereadores maranhenses ão a oportunidade de fazer solicitações, expor as demandas de suas regiões e conhecer mais sobre as plataformas políticas de Estado, durante o ‘Encontro com Vereadores e Vereadoras’. Promovido pelo Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos (Secap), o evento vai debater, no dia 30 deste mês, o tema ‘Cidades com Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental’, no Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana, Multicenter Sebrae. A proposta é reunir o maior número possível de parlamentares dos 217 municípios para discutir projetos, solucionar demandas e estreitar as relações com o Governo. As inscrições estão abertas até dia 22.

Para participar, basta acessar a página do evento no endereço http://www.ma.gov.br/encontrodevereadores, clicar no link ‘Inscrição’, selecionar o município, preencher o questionário e clicar em ‘Enviar’ para validar a inscrição. “Esse encontro vai promover ainda mais a integração com os municípios e fortalecer as ações em parceria que estão em curso e são uma constante do governo Flávio Dino. Estreitar laços e ouvir o que os representantes do povo têm a dizer para que possamos construir uma política cada vez mais voltada para o cidadão”, avalia o titular da Secap, Márcio Jerry.

Na programação, diálogo com os secretários de Estado e membros da diretora do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam); ciclo de reuniões setoriais sobre planejamento de gestão ambiental do Bioma Amazônia, de Recursos Hídricos nas Bacias do Rio Itapecuru e do Rio Parnaíba, Plano ‘Mais IDH’, dentre outros. Na ocasião, serão apresentados relatórios das reuniões, promovidas mesas técnicas coordenadas por secretários e representantes de órgãos estaduais e encerrando, às 16h, palestra do governador Flávio Dino sobre o tema do Encontro. Durante todo o evento, os convidados ão a oportunidade de conhecer experiências de outras regiões, nos estandes montados com exposições, cases de sucesso, informações, programas e ações dos municípios, das 8h às 16 horas.

O evento integra o Termo de Cooperação Institucional firmado entre o Governo do Maranhão e o Ibam, para implantar o Programa de Qualificação da Gestão Ambiental nos 102 municípios que compõe o Bioma da Amazônia. O termo prevê a apresentação do Plano Estadual de Meio Ambiente, além de garantir capacitação e assessoria jurídica em gestão ambiental aos municípios. Em 2015, o Governo do Estado realizou o primeiro encontro com os representantes do legislativo municipal, da época, das 102 cidades. Para este ano, o evento contempla os 217 municípios maranhenses, para apresentarem suas diretrizes e conhecerem as políticas do Governo.