Inscrições abertas para o ‘Seminário estadual de políticas públicas sobre drogas’

Estão abertas as inscrições para participação do ‘Seminário estadual de políticas públicas sobre drogas: Prevenção, tratamento e redução da oferta’, que acontecerá na próxima -feira (24), às 8h, no auditório do Palácio Henrique de La Rocque (Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/n, Calhau). Serão 200 vagas disponíveis para inscrições no site:

O evento, que é realizado pelo Governo do Estado do Maranhão, com apoio da Comissão Externa da Câmara dos Deputados e Prefeitura Municipal de São Luís, visa promover o debate sobre a política de drogas, integração das iniciativas da sociedade civil e poder público e elaboração as diretrizes da política estadual de drogas.

O Seminário á a metodologia participativa, no formato de palestras informativas, seguidas de debates nos Grupos de Trabalho (GTs). Na parte da manhã, após a mesa de abertura, serão realizadas palestras, sendo a primeira uma apresentação sobre a Política Nacional Sobre Drogas, em seguida será a apresentação da experiência do Programa ‘Braços Abertos’, que foi desenvolvido entre os anos de 2015 a 2017 pela Prefeitura de São Paulo e reconhecido internacionalmente como experiência exitosa de prevenção e recuperação de usuários de crack na cidade de São Paulo.

Já a última palestra da manhã será sobre o processo de desinstitucionalização e a importância da Rede de Atenção Psicossocial.À tarde, os participantes se dividirão em três grupos de trabalho. As discussões nos GTs serão norteadas pelas palestras e pelo texto-base do Seminário que será distribuído no início dos trabalhos. As propostas serão aprovadas no próprio grupo. Cada GT á coordenador, facilitador e relator.

A realização do Seminário Estadual de Políticas Públicas Sobre Drogas, voltado para a prevenção, tratamento e redução da oferta, é não só relevante, mas estratégico para a construção e instituição no Maranhão das Diretrizes estaduais de políticas públicas sobre drogas.

Programação

8h – Credenciamento

8h30 – Mesa de Abertura

9h – Palestra: “Política Nacional de Drogas: Saúde, Segurança Pública e Direitos Humanos” – com Guilherme Portugal

9h30 – Palestra: “A Experiência do Programa Braços Abertos do Município de São Paulo ” – com Tereza Endo

10h – Palestra: “O Processo de Desinstitucionalização e a Importância da Rede de Atenção Psicossocial ” – com Myres Cavalcante

10h30 – Perguntas aos Palestrantes

11h – Apresentação de Experiências do Sistema de Justiça na prevenção às Drogas

14h – Desenvolvimento dos três Grupos de Trabalho (GTs) com os seguintes eixos: estudos, pesquisas e monitoramento; estratégias de prevenção, participação social e ações de repressão ao tráfico e redução da oferta; e cuidado, tratamento, recuperação e reinserção social17h – Encerramento