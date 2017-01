 Inmeq doa alimentos a entidades carentes de São Luís

Entidades de apoio a pessoas carentes de São Luís foram contempladas, na manhã desta quinta-feira (26/1), com produtos doados pelo Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão (Inmeq-MA), órgão delegado do Inmetro. O Inmeq-MA doou cerca de 150 quilos de alimentos não perecíveis, além de materiais de limpeza e higiene pessoal.

A entrega dos produtos foi realizada oficialmente pelo presidente do Inmeq-MA, Geraldo Carvalho Júnior, aos responsáveis das entidades que compareceram à sede do órgão, na Ponta do Farol. “Estamos atendendo à solicitação das entidades que se cadastraram junto ao Inmeq-MA para receber doações, cumprindo assim, um procedimento do Inmetro que orienta a doar os alimentos e produtos pré-medidos coletados para análises em laboratório”, explica Geraldo Carvalho.

Entre os produtos doados estão arroz, feijão, açúcar, farinhas, azeite, biscoitos e óleo de cozinha. Além dos alimentos, também foram doados materiais de limpeza e higiene pessoal como sabonetes, amaciantes de roupa, lava louças, lã de aço e ainda material escolar (cola de isopor e tinta guache).

Foram contempladas com as doações as entidades: Associação Cristo Rei dos Moradores do Sá Viana, Instituto Social Almeida (Cohab) e Associação Cultural Recriar do Caratatiua. “Nós temos em torno de 250 pessoas de baixa renda cadastradas. Muitas estão desempregadas e estes produtos vão beneficiar estas pessoas”, disse a presidente do Instituto Social Almeida, Solange Cristina Almeida. Com ações voltadas para crianças e idosos, a Associação Cultural Recriar do Caratatiua agradeceu as doações, por meio de sua presidente, Silvana Vasconcelos.

“Temos em torno de 200 cadastrados, entre crianças e idosos. É sempre muito bom poder contar com doações para podermos atender a estas pessoas”, observou a presidente da entidade, Silvana Vasconcelos.

Os alimentos e materiais doados são produtos do tipo pré-medidos (previamente pesados e embalados) que são coletados por amostragem no comércio para posterior análise de pesos e medidas no laboratório do Inmeq-MA. O objetivo deste trabalho é verificar se pesos e as medidas dos produtos correspondem aos indicados nas embalagens. “Trata-se de um trabalho de defesa do consumidor no que se refere às relações de consumo. Pois nosso trabalho visa garantir que o consumidor pague pelo que realmente está comprando”, explicou Geraldo Carvalho Júnior. Após as análises, os produtos são doados mediante a autorização de seus fabricantes.