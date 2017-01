Inmeq destrói produtos irregulares

Cerca de 7.700 produtos irregulares apreendidos pelo Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão (Inmeq-MA) foram destruídos no início da tarde da última sexta-feira (27).

A destruição foi realizada de forma mecânica, com a utilização de dois equipamentos: um rolo compactador operado por controle remoto e um veículo manipulador. O local da ação foi a sede da empresa Lockcenter, na BR-135.

Os produtos destruídos foram apreendidos no primeiro semestre de 2015. Eles tiveram seus processos analisados, julgados e posteriormente convertidos em apreensões definitivas, não cabendo mais recursos. São produtos como cadeiras plásticas, bicicletas infantis, brinquedos, materiais elétricos de baixa tensão, tomadas, plugs, eletroeletrônicos, escadas metálicas, entre outros.

Todos estes produtos foram apreendidos em lojas do comércio da capital e do interior do estado porque estavam fora de conformidade, ou seja, sem o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), o que é obrigatório. Como são produtos considerados impróprios para utilização, não podem sequer ser doados e por isso devem ser destruídos. “Se o produto não está em conformidade com as normas do Inmetro, ele pode oferecer risco ao consumidor. Por isso, recomendados sempre que o consumidor verifique se o produto contém o selo do Inmetro antes de comprar, caso contrário, há riscos à saúde e segurança”, explica o presidente do Inmeq-MA, Geraldo Carvalho Júnior.

Quando um produto é apreendido pela fiscalização por estar fora do padrão de qualidade, significa que não passou por testes de qualidades e por isso não receberam o selo de conformidade do Inmetro.