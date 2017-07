Inmeq capacita empresários de postos de combustível sobre normas e procedimentos do Inmetro

Como proceder para garantir a venda de combustíveis dentro de normas e procedimentos estabelecidos pelo Inmetro foi um dos assuntos abordados pelo Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão (Inmeq-MA) de forma teórica e prática para empresários do município de Presidente Dutra.

A ação faz parte da programação da Caravana para o Desenvolvimento Empresarial, realizada pelo governo do estado, que esta semana contemplou também o município de Barra do Corda. A caravana já percorreu nove municípios levando serviços de diversos órgãos, orientações, palestras e abrindo espaço para diálogos com os gestores públicos e empresários maranhenses.

“Este trabalho visa orientar os empresários sobre a fiscalização dentro das normas exigidas pelo Inmetro. O objetivo final é garantir os direitos do consumidor nas relações de consumo, de forma que ele pague pelo preço de acordo com a medição correta”, diz o presidente do Inmeq-MA, Geraldo Carvalho Júnior.

Além da parte teórica, os empresários locais também acompanharam uma demonstração prática em um posto de combustível realizada pelo diretor técnico do Inmeq-MA, Zois Gantzias. “A intenção aqui é mostrar na prática como procedemos durante a fiscalização, os cuidados e os procedimentos que as empresas devem ter para manter as bombas medidoras de combustíveis funcionando de forma adequada, atendendo aos padrões exigidos pelo Inmetro, garantindo assim um serviço de qualidade ao consumidor final”, explica o diretor técnico.

Pré-Medidos

O instituto também falou aos empresários destes municípios sobre normas e procedimentos para os produtos pré-medidos, que são aqueles previamente embalados e pesados na ausência do consumidor, muito comuns em padarias e supermercados.

A regulamentação do Inmetro para produtos pré-medidos contou com a participação de representantes de padarias e supermercados da região. As palestras foram proferidas pela gestora do setor de Pré-Medidos do Inmeq-MA, Camila Renata Santos, que na ocasião, falou sobre procedimentos que devem ser tomados como cuidados com a balança utilizada na pesagem dos produtos, embalagens e informações ao consumidor.