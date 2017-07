Iniciada sessão para aquisição de equipamentos agrícolas

Foi iniciada na tarde de -feira (12), no auditório da Comissão Central Permanente de Licitação (CCL), a primeira sessão pública da licitação que visa a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas que integrarão ações do Programa ‘Mais Produção’, de interesse da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca (Sagrima).

Ao todo, dezoito empresas participam do Pregão. Neste primeiro momento, as empresas realizaram a entrega dos envelopes contendo as propostas de preços e documentação de habilitação. A sessão pública contou com a participação de uma equipe técnica da Sagrima.

Após a abertura e rubrica, a sessão foi suspensa para análise das propostas de preços. A comissão disponibilizará uma planilha de preços unitários cotados pelas licitantes para todos os itens do Pregão, na página da CCL, www.ccl.ma.gov.br. A continuidade da licitação ficou marcada para o dia , às 14:30, no auditório da CCL, localizada no bairro do Calhau.