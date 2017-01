Iniciada sessão de licitação para manutenção de Unidades de Saúde

O Governo do Estado, por meio da Comissão Central Permanente de Licitação (CCL), realizou nesta segunda-feira (30), a 1ª sessão da licitação para contratar empresa especializada a prestar de serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva, para Unidades de Saúde, de interesse da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (Emserh). Ao todo, 19 empresas foram credenciadas na licitação.

Com valor total de investimento estimado em R$ 87.865.321,19, as futuras manutenções prediais visam promover melhorias nas estruturas físicas de Unidades Hospitalares, localizadas nas regionais de São Luís, Caxias, Imperatriz, Coroatá, Itapecuru, Presidente Dutra e Santa Inês. “Com esta licitação, o Governo do Estado está garantindo a manutenção das Unidades de saúde, promovendo melhorias no serviço de assistência médica à população”, pontuou o presidente da CCL, Odair José Neves.

A licitação está dividida em sete Lotes, sendo que cada Lote contempla uma Regional. Entre os serviços de manutenção previstos, nos anexos do Edital, incluem desde movimentações de terra, instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e de combate a incêndio, até serviços de acabamento, revestimento, pintura, entre outros.

Na sessão, realizada durante toda a segunda-feira (30), no auditório da CCL, as licitantes entregaram os envelopes de habilitação e proposta de preços. Os valores ofertados foram lidos e registrados em Ata. Em seguida, a sessão foi suspensa para análise das propostas de preços. O resultado da análise será divulgado no endereço eletrônico da CCL, www.ccl.ma.gov.br.

Uma nova sessão será marcada com data previamente divulgada no site da Comissão. Na próxima fase da licitação, serão abertas as documentações de habilitações das empresas que forem classificadas na fase da análise das propostas de preços.