Implantação de tecnologia de gestão no Itaqui atrai atenção de outros portos

A Empresa Maranhense de Administração Portuária (Emap) recebeu, na ça-feira (18), a visita do responsável pela área de Tecnologia da Informação da Companhia Docas da Bahia (Codeba), que veio ao Maranhão para conhecer de perto o processo de implantação do novo sistema de gestão portuária. Adriano Moraes, chefe de serviço da Gerência de Assuntos Estratégicos da Autoridade Portuária da Bahia, contou que foi incumbido da visita a pedido do presidente da Codeba, Pedro Antônio Costa Cruz.

O sistema utilizado no Porto do Itaqui otimiza as operações com redução de documentos impressos, de tempo e de recursos, acessos mais seguros e aumento de receita. Também tem capacidade para integrar os processos e a gestão de terminais logísticos com foco na operação.

Adriano Moraes disse observado que a equipe de Tecnologia da Informação (TI) do Porto do Itaqui trabalha de forma muito integrada à equipe operacional e que, com esse sistema, as demandas da operação são atendidas observando as melhores práticas de TI.

“O processo foi muito bem pensado e oferece uma segurança muito grande. A equipe fez uma contratação eficaz e com um software que atende muito bem a área”, afirmou. “O que eu estou levando de mais valioso para a Codeba é entender que um processo semelhante ao nosso tem aderência em um método que atualizou o sistema de uma maneira confiável. Para mim fica a esperança de que vamos conseguir fazer esse mesmo processo lá”, acrescentou.

A Codeba não é a primeira representante de um porto a procurar o Itaqui para conhecer a implantação do TOS+. Antes, representantes da Diretoria de Gestão Portuária e Tecnologia da Informação do Porto de Suape participaram da apresentação do sistema, em junho.

O Itaqui é o primeiro porto público do país a adquirir o software com um novo sistema de gestão portuária. A implantação do sistema envolve instalação de equipamentos e treinamento das equipes que atuarão no sistema. Esse trabalho vem sendo coordenado pelas Gerências de Tecnologia de Informação e de Logística da Emap. A partir deste ano, o sistema deve estar completamente em funcionamento.