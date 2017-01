Imesc divulga nomes mais populares no estado

Você sabe quais são os nomes mais populares do Maranhão? Quem não conhece alguém chamado José, João, Maria ou Ana? Pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2016, com base no Censo Demográfico de 2010, mostra os principais nomes de pessoas no Brasil, sendo possível realizar o levantamento também por Estado.

O Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos (Imesc) fez o levantamento dos nomes preferidos dos pais maranhenses, constatando que “Maria”, “José”, “Antônio” e “Francisco” são os mais recorrentes desde a década de 1930.

“Maria” é o nome mais comum no Maranhão. As Marias aparecem em 574.689 registros de nascimentos maranhenses. Em seguida, vem “José”, com 247.591 registros, “Antonio”, com 170.373, e “Francisco”, com 142.292.

Na década de 2000, período mais recente apontado na pesquisa, os nomes mais populares das meninas maranhenses eram: “Maria”, “Ana”, “Vitoria”, “Leticia”, “Amanda”, “Sara”, “Camila”, “Francisca”, “Juliana” e “Larissa”. Já para os meninos, os nomes mais escolhidos foram: “João”, “Carlos”, “José”, “Pedro”, “Antonio”, “Lucas”, “Francisco, Marcos”, “Gabriel” e “Luis”.

O levantamento identificou 130.348 nomes diferentes na população brasileira, dos quais 63.456 são masculinos e 72.814 femininos, havendo nomes comuns aos dois sexos. Para a pesquisa apenas o primeiro nome foi considerado, não sendo possível a pesquisa por nomes compostos, comuns em todo o Brasil.

Influências religiosas e históricas

O geógrafo do Imesc e também José, o professor José Ribamar Trovão, explica que por meio do processo de ocupação do Maranhão, a região teve grande influência dos colonizadores portugueses católicos. “A ocupação do território maranhense foi muito influenciada pelos padres trazidos de Portugal, os chamados jesuítas. Eles adentraram o estado do litoral ao sertão”, explica.

A popularidade dos nomes José e Maria no Maranhão se deve em função do cunho religioso. “Acredito que em função da ênfase que a igreja católica faz à Nossa Senhora é que o nome dela está em primeiro lugar. O brasileiro é muito ligado à Nossa Senhora de modo geral. Em Belém, Nossa Senhora de Nazaré tem influência muito grande, assim como em São Paulo é a Nossa Senhora Aparecida e no Rio Grande do Sul é a Nossa Senhora dos Navegantes”, comenta Trovão.

Maria, por exemplo, é um nome de origem hebraica, que significa “senhora soberana”, uma mulher forte e decidida que não desiste facilmente de seus desejos. Já o nome José, também de origem hebraica, está presente em uma série de histórias bíblicas, pois nomeia 35 outros santos, além de São José, pai de Jesus.

Além disso, há quem opte por fazer a junção desses nomes tão populares. É muito fácil encontrar algum José Maria ou uma senhora chamada Maria José. Hoje em dia, essa composição já não é mais tão usada, mas era bastante popular nas gerações passadas.

O Maranhão vive ainda uma particularidade, que fica por conta da ação religiosa de São José de Ribamar, padroeiro do estado. Fato que faz com que grande parte dos Josés do Maranhão sejam “José de Ribamar”. O professor Trovão explica que o nome é utilizado bem mais do litoral ao médio do sertão maranhense, por conta do processo de ocupação. Enquanto que o sul e centro do Maranhão, ocupado por imigrantes criadores de gado do Vale do São Francisco, utiliza-se mais o nome Francisco, por influência da sua ocupação.

Ao longo do tempo alguns nomes se sobressaem como preferidos pelos pais, inspirados na literatura, na moda, ou inventados, enquanto outros se tornam menos populares. Pode-se perceber, no entanto, a permanente escolha de nomes bíblicos, sendo possível reflexo da forte religiosidade de matriz católica da população.

Redução de sub-registros civis no Maranhão

Em 2015, o Governo do Maranhão adotou medidas para reduzir o número de sub-registros de nascimentos no Estado. Sub-registro é o conjunto de nascimentos não registrados no próprio ano de nascimento ou no 1º trimestre do ano subsequente.

De acordo com dados do IBGE, de 2003 a 2014 mostra que das 134.852 crianças que nasceram no Maranhão em 2014, apenas 106.908 foram registradas, totalizando 20,7% sem certidão de nascimento formalmente registrada, naquele ano. Com mutirões e implantação de unidades nas maternidades a emissão de certidões de nascimento passaram a ser emitidas de forma imediata, reduzindo sub-registros e garantindo às crianças acesso à cidadania e direitos básicos.

Conheça os nomes mais populares do Maranhão:

Masculino – em todas as décadas (1930 a 2000)

Jose 246.473 pessoas

Antonio 169.554 pessoas

Francisco 141.589 pessoas

Raimundo 112.895 pessoas

Joao 106.349 pessoas

Carlos 55.136 pessoas

Luis 49.316 pessoas

Pedro 43.291 pessoas

Paulo 36.776 pessoas

Marcos 36.257 pessoas

Masculino – a partir da década de 2000

João 29.501 pessoas

Carlos 19.722 pessoas

Jose 16.697 pessoas

Pedro 15.755 pessoas

Antonio 15.603 pessoas

Lucas 15.460 pessoas

Francisco 14.165 pessoas

Marcos 14.037 pessoas

Gabriel 13.799 pessoas

Luis 12.860 pessoas

Feminino – em todas as décadas (1930 a 2000)

Maria 572.580 pessoas

Ana 105.716 pessoas

Francisca 69.066 pessoas

Antonia 56.095 pessoas

Raimunda 51.809 pessoas

Joana 15.765 pessoas

Adriana 13.665 pessoas

Fernanda 12.969 pessoas

Rosa 12.955 pessoas

Rita 11.872 pessoas

Feminino – década de 2000

Maria 49.028 pessoas

Ana 39.763 pessoas

Vitoria 7.307 pessoas

Leticia 5.738 pessoas

Amanda 5.592 pessoas

Sara 5.376 pessoas

Camila 5.185 pessoas

Francisca 5.070 pessoas

Juliana 5.070 pessoas

Larissa 4.783 pessoas

Você pode conhecer a popularidade do seu nome pesquisando por meio do site http://censo2010.ibge.gov.br/.