Imesc disponibiliza publicações do IBGE referentes ao último bimestre de 2016

O Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos (Imesc) disponibiliza a pesquisadores e à sociedade em geral publicações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes ao último bimestre de 2016. São publicações técnicas e dirigidas ao público, resultantes de pesquisas do IBGE e da produção técnica de especialistas dos setores relacionados às atividades de interesse.

São sete publicações do último bimestre do ano passado, dentre elas o livro “Brasil em Números 2016”, publicação anual do IBGE que reúne dados sobre a realidade brasileira em seus diferentes aspectos econômicos e sociais. A publicação, em versão bilíngue, reúne corpo amplo de informações do país, englobando dados sociais econômicos, comércio, ciência e tecnologia, meio ambiente, turismo e informações governamentais. O “Brasil em Números 2016” serve como instrumento de consulta e de base para análises e planejamentos em diversas esferas do governo e da sociedade.

Sob a forma de tabelas e gráficos, os capítulos apresentam dados sobre o território nacional, características demográficas e socioeconômicas da população, preços, contas nacionais, atividades agropecuárias, industriais, comerciais, de serviços, finanças públicas, comércio exterior, ciência e tecnologia e estatísticas básicas do Governo, incluindo dados comparativos entre os estados brasileiros.

O Imesc e o IBGE mantêm cooperação técnica para troca de informações estatísticas e geocientíficas do país, disponíveis em seus acervos. A Biblioteca Ignácio Rangel, do Imesc, é depositária de todas as publicações editadas pelo IBGE, além de garantir os serviços de disseminação das informações contidas nessas publicações à sociedade em geral.

Veja a lista das publicações do IBGE agora disponíveis na biblioteca do Imesc:

1 – Sistema de Contas Nacionais Brasil (2010 – 2014)

2 – Produção da Pecuária Municipal (2015)

3 – Estatísticas de Empreendedorismo (2014)

4 – Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílios – Mobilidade Sócio-Ocupacional (2014)

5 – Contas Regionais do Brasil – Ano de Referência 2010

6 – Matriz de Insumo-Produto Brasil (2010)

7 – Brasil em Números (2016)

Outras publicações encontram-se disponíveis na Biblioteca Ignácio Rangel, centro de documentação de pesquisas do Imesc, que funciona das 13h às 19h, de segunda a sexta-feira, na Avenida do Vale, Edifício Zircônio, 1º Andar, Sala 104, Renascença II. Mais informações pelo telefone (98) 3221-9293 ou acessando o site da biblioteca: http://imesc.ma.gov.br/biblioteca/Home/sobreabiblioteca.