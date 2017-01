Imesc discute caminhos da juventude maranhense

Os desafios da juventude maranhense em tempos de crise econômica foram debatidos pelo Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos – Imesc, durante evento de planejamento estratégico promovido pela Secretaria de Juventude – Seejuv, realizado nesta quinta-feira (19) no Hotel Abbeville, em São Luís.

O presidente do Imesc, Felipe de Holanda, apresentou aos técnicos do governo, militantes e membros de movimentos estudantis participantes do evento, um panorama da atual conjuntura econômica maranhense, em especial nas áreas da educação e mercado de trabalho, que influenciam diretamente na vida dos jovens do estado.

“A estratégia do governo Flávio Dino para a melhoria dos indicadores sociais do Maranhão, e em particular dos relacionados ao jovem maranhense, é o trabalho focado no rompimento da lógica socioeconômica em que a modernização se dá pelo consumo e não pela produção. Portanto, prioriza em seu governo a geração de emprego e renda com valorização da mão de obra qualificada e das potencialidades do Maranhão”, apontou o presidente do Imesc.

Foram discutidos temas prioritários do governo para a juventude como ensino profissionalizante, combate ao analfabetismo, inserção do jovem no mercado de trabalho, interiorização das universidades e centros tecnológicos.

Para o membro do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Maranhão, Eduardo Correia, debates como esse são importantes para pensar em política pública para a juventude. “É necessário criar cada vez mais políticas para inserir a juventude no mercado de trabalho, principalmente focando na qualidade profissional”, comentou o estudante.

A secretária de Estado da Juventude, Tatiana Pereira, destacou o papel do Imesc na contribuição para o debate sobre o desenvolvimento da juventude maranhense. “A construção do diagnóstico sobre a situação da juventude do Maranhão vem contribuir, principalmente, para a leitura real daquilo que o governo pode fazer à juventude em relação às políticas públicas do estado”, explica.

“Participar de um evento deste gênero é engrandecedor ao Imesc, pois aprendemos muito, ouvindo o que os jovens têm a dizer sobre as políticas voltadas ao seu desenvolvimento, e consequentemente ao desenvolvimento do estado. O Imesc se propõe subsidiar, com dados e pesquisas, as políticas que garantam os direitos, a elevação da qualidade de vida e o resgate da cidadania da juventude maranhense”, finalizou Felipe de Holanda.