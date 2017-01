Iema terá Sistema Integrado de Gestão Acadêmica

Um sistema que permite a pais, alunos, professores e gestores acompanhar a frequência e as notas dos estudantes do Instituto de Educação, Ciência, Tecnologia do Maranhão (Iema). Trata-se do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (Siga), que está sendo desenvolvido. O sistema será utilizado pela equipe técnica do Iema na realização de matrículas dos alunos.

A proposta do sistema é mostrar todas as fases da escola, desde a ação do professor nas unidades, desempenho do aluno, notas até o monitoramento da instituição. A plataforma é on-line e o usuário pode ter acesso por meio de um link fazendo seu cadastro.

De acordo com o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Jhonatan Almada, este trabalho traz mais inovação para o Instituto, que oferece educação profissionalizante em tempo integral. “O sistema tem por objetivo organizar todas as atividades desenvolvidas pelo Iema no âmbito pedagógico e administrativo, possibilitando aos professores e estudantes acesso às atividades cotidianas da escola por meio dessa tecnologia”.

Nesta primeira fase de implantação do sistema, a Secti realizou uma formação que reuniu gestores e técnicos das unidades plenas do Iema – incluído as que serão inauguradas este ano (São José de Ribamar, Timon, Axixá, Coroatá). O objetivo da reunião foi apresentar o Siga e mostrar ao grupo como utilizá-lo a matrícula dos estudantes.

De acordo com o pró-reitor de Ensino do Iema, Elinaldo Silva, o sistema é novo e, por isso, foi necessário fazer um manual para que a equipe possa conhecer e operá-lo. “Foi importante esse encontro porque a nossa equipe, junto com os gestores e secretários educacionais, pôde tirar dúvidas que poderiam surgir no processo de formalização das matrículas”, comentou.

O pró-reitor também explicou que é necessário que os pais e responsáveis compareçam para a realização da matrícula na data estabelecida pelo edital, que corresponde entre os dias 30 de janeiro a 3 de fevereiro. Segundo Elinaldo Silva, caso as pessoas não façam a matrícula neste período, as vagas podem ser direcionadas aos alunos excedentes.

Matrículas

Para efetivar a matrícula, o aluno ou responsável deve comparecer à unidade do Iema para a qual foi classificado: Axixá (localizada na Rodovia BR 402, Povoado Santa Rosa), Bacabeira (Rua Humberto de Campos, s/n, Centro); Coroatá (MA 020, s/n, Bairro Marajá, próximo ao Residencial Eco Marajá); Pindaré-Mirim (Rodovia MA 320, s/n, Bairro Pitombeiras); São José de Ribamar (Estrada de Panaquatira, Lt 01, Bairro Mutirão); São Luís (Rua Oswaldo Cruz, s/n, Centro); Timon (Rua 22, Quadra 14, Lotes 1 a 28, Parque Sete Estrelas).