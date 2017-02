Iema promove oficinas para professores de suas unidades plenas

O Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (Iema) unidade plena de São Luís sediou a I Oficina sobre Elaboração de Projetos Científicos, que teve início na tarde de quarta-feira (1º) e segue até esta sexta-feira (3). Na oportunidade, os professores das unidades plenas do Iema de São Luís, Bacabeira e Pindaré-Mirim passam por formações para aprimoramento da atividade profissional.

No primeiro dia de formação, o conteúdo abordado foi “A importância da Iniciação à Pesquisa Científica”, ministrado pela professora Aline Nunes, da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (Fapema). Para o segundo e terceiro dia de formação, o tema será “A Teoria e Prática sobre a Elaboração de Projetos Científicos”, ministrada pela doutora Cláudia Pecegueiro.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Jhonatan Almada, presidiu a abertura do evento destacando o objetivo da formação. “Esse trabalho faz parte das ações que estamos desenvolvendo para esse ano de 2017, tendo uma vasta programação na área da pesquisa e extensão. O objetivo perpassa a palestra e a formação, mas tem o intuito de estimular nossos professores a seguirem no campo da pesquisa”, destacou.

Coordenado pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Extensão (Proex) do Iema, a iniciativa está dentro do cronograma e regimento do instituto. “O Iema vai trabalhar não só com o ensino, mas também com a pesquisa e extensão. Entendemos que é o momento de expandir atividades em nossas unidades. Ano passado concorremos há alguns editais, sendo muito deles aprovados, e essa iniciativa que estamos fazendo e visando que nossos professores submetam seus projetos aos números de editais apresentados nas formações, como da Fapema, CNPQ e outros”, relatou o pró-reitor de Pesquisa, Inovação e Extensão do Iema, Dario Soares.

A I Oficina sobre Elaboração de Projetos Científicos acontece ao longo da semana na área de vivência do Iema São Luís.