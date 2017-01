Iema ganha “Rede de Biblioteca” e de “Educação em Saúde”

O Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), criou, por meio de uma resolução, a rede de bibliotecas para o Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (Iema), que recebeu o nome de Rede Bandeira Tribuzi de Bibliotecas, uma homenagem ao poeta maranhense.

A Rede tem como objetivo abranger todas as bibliotecas existentes nas unidades do Iema e sua proposta é organizar e coordenar a ação das bibliotecárias e das bibliotecas, com um plano de trabalho anual.

De acordo com o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Jhonatan Almada, será criada uma coordenação executiva. “O sentido é dar uma unidade às bibliotecas com princípios de organização e de funcionamento”.Outra rede criada para o Iema é a de Educação em Saúde, denominada Rede Maria Aragão, que compreende todas as enfermarias existentes nas unidades plenas do Instituto. As ações serão regulamentadas por meio de um regimento Interno juntamente com o Plano de Trabalho Anual da Rede.

“Esta rede é para sublinhar que o papel do enfermeiro no Iema é trabalhar, estimular e acompanhar o desenvolvimento saudável dos nossos alunos. A ideia é trazer várias atividades que o profissional irá desenvolver junto com os estudantes. A homenagem que fizemos foi para Maria Aragão, que teve grande papel prestando um serviço de saúde para a população de São Luís, principalmente na periferia da cidade”, destacou Almada.

De acordo com o secretário, as atividades desenvolvidas por esta rede têm como proposta trabalhar e acompanhar o desenvolvimento saudável dos alunos, de forma preventiva com a realização também de campanhas e ações como Outubro Rosa, Novembro Azul e campanhas de vacinação.

Um trabalho realizado pelas enfermarias é o de acompanhamento do Índice de Massa Corporal (IMC), que ano passado trouxe bons resultados aos estudantes do Iema de Pindaré-Mirim. O levantamento feito por profissionais que atuam no Iema Pindaré-Mirim mostrou que alunos da instituição tiveram uma melhora no Índice de Massa Corporal (IMC) graças ao acompanhamento nutricional que têm recebido na unidade de ensino.

A enfermeira do instituto que coordenou o levantamento sobre o IMC dos alunos, Lidyane Souza Ribeiro, contou que para obter os bons resultados houve o envolvimento não só dos alunos, mas também dos pais. “Conversei individualmente com aqueles alunos que estavam abaixo ou acima do peso e, em alguns casos, chamei os responsáveis para ajudarem nesse trabalho. Como acontece com quase todos os jovens, muitos dos nossos alunos têm resistência a determinados alimentos e isso prejudica a dieta saudável”, contou.