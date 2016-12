Idosos do Asilo de Mendicidade são presenteados com mini chocotones produzidos no sistema prisional 

Internos da Unidade Prisional de Ressocialização (UPR) do Olho d’Água, que trabalham em uma das três padarias do sistema prisional, iniciaram, na tarde de sexta-feira (23), a entrega de centenas de mini chocotones, produzidos por eles próprios, para entidades carentes e beneficentes, na Região Metropolitana de São Luís. A primeira entidade a ser beneficiada com a iniciativa foi o Asilo de Mendicidade de São Luís – Lar do Idoso, no bairro São Francisco.

A entrega dos produtos no Asilo de Mendicidade foi feita durante a tarde. Os detentos que trabalham na panificadora da UPR do Olho d’Água foram representados pelo interno Francisco Rubens, que também trabalha na produção de artesanatos. “É uma satisfação grande poder trazer para estes idosos os produtos do nosso trabalho dentro da unidade. É uma coisa que, antes, nem poderia imaginar que seria possível. Hoje, graças a Deus, temos essa oportunidade”, agradeceu.

Os mini chocotones foram entregues ainda por servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), especialmente por aqueles que compõem a Supervisão de Trabalho e Renda da pasta. A inciativa foi coordenada pela Secretaria Adjunta de Atendimento e Humanização Penitenciária (SAAHP) e a entrega dos mini chocotones foi providencial para levar um pouco mais de alegria a alguns dos idosos que não têm mais suas famílias.

“A gestão prisional tem trabalho diuturnamente para que a situação dos internos do sistema prisional não seja apenas de cumprimento de pena. A padaria da UPR do Olho d’Água é só uma das três que já funcionam plenamente; e é também apenas uma das mais de 90 oficinas de trabalho espalhadas pelo estado”, lembrou Odaíza Gadelha, titular da SAAHP, ao lado da simpática Maria das Mercês, a Dona Naná, de 85 anos, um das idosas do asilo.

O Asilo de Mendicidadede de São Luís – Lar do Idoso – é mantido pela Loja Maçônica Renascença Maranhense, e também por doações da sociedade. A instituição fica localizada na Rua das Paparaúbas, nº 16, São Francisco. Quem puder contribuir com novas doações deve entrar em contato pelo telefone 3227-1214. Atualmente, o asilo abriga 19 idosos, sendo 9 mulheres e 10 homens. Destes, apenas quatro ainda recebem a visita de seus familiares.