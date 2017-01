Hospital Regional de Balsas tem mais de 70% das obras concluídas

Na região Sul do Maranhão, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), segue com investimentos concretos que refletem em benefícios diretos à população. Desta vez, uma população de 234 mil habitantes da regional de Balsas será assistida com a construção do Hospital Regional, que está com mais de 70% das obras concluídas, segundo o parecer técnico da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra). As obras da unidade de saúde foram vistoriadas pelo Governo nesta sexta-feira (27).

Durante vistoria nas obras, o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, falou sobre o papel da unidade, que amplia a oferta de serviços de saúde na região e fortalece a presença do Estado em uma área antes desassistida. “A inauguração do Hospital Regional de Balsas vai por fim a esse sofrimento de não termos em uma região dessa extensão uma unidade de saúde do Estado. A inauguração dessa obra vai desafogar o hospital municipal e atender a demanda de outros municípios além de Balsas”, destacou.

Localizando no município de Balsas, sede dessa Unidade Regional de Saúde (URS), o hospital dispõe de 4 mil m² e será referência na média e alta complexidade, com capacidade para 50 leitos e 12 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). As obras, no valor de R$ 14.222.666,53 reais, estão sendo financiadas com recursos do BNDES. O prazo de conclusão da obra está previsto para o primeiro semestre deste ano.

Anunciado pelo governador Flávio Dino, o hospital retomou a esperança de quem mora há muitos anos na região, mas precisava buscar assistência em outras localidades. Esse é o caso do senhor Gonçalo Aguiar, de 64 anos, e que reside em Balsas nas últimas três décadas.

“A nossa cidade era muito carente no quesito saúde. Quando eu precisei busquei atendimento em Araguaina (TO), Imperatriz (MA), ou Teresina (PI). Em trinta e um anos morando aqui vejo a saúde melhorando agora. É uma satisfação muito grande, pois com esse hospital inaugurado, vemos que, está chegando a assistência que precisávamos”, disse Gonçalo Aguiar.

Segundo o gestor da URS de Balsas, Eliabe Wanderley da Silva, o hospital é um sonho realizado e reafirma o compromisso do governo com a população. “Com esse investimento, será possível eliminar o vazio assistencial nessa região, o qual existe desde quando ela foi criada. É um grande ganho na saúde e vai promover melhorias para a população. O desafio da política é justamente esse: executar, de fato, os serviços e colocá-los à disposição da comunidade”, pontuou o gestor.

Na próxima semana, outra vistoria será realizada por técnicos da secretaria adjunta de Engenharia da SES e da secretaria adjunta de Obras Setoriais da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra) à unidade em construção para acompanhar o status da obra e vistoriar a execução dos serviços.

Municípios beneficiados

URS de Balsas: São Félix de Balsas, São Pedro dos Crentes, São Raimundo das Mangabeiras, Tasso Fragoso, Alto Parnaíba, Carolina, Feira Nova do Maranhão, Formosa da Serra Negra, Fortaleza dos Nogueiras, Loreto, Nova Colinas, Riachão e Sambaíba.

Mais investimentos

Durante agenda em Balsas nesta sexta-feira (27) e vistoria no hospital, o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, anunciou, ainda, o aporte de meio milhão de reais para auxiliar no custeio da unidade de saúde municipal. Fruto de um diálogo entre o poder público estadual e a Prefeitura de Balsas, o investimento será realizado mensalmente enquanto as obras do Hospital Regional não forem concluídas, ainda no primeiro semestre desse ano.

“Esse é um apoio que vai mudar a nossa realidade aqui na área da saúde. É desse tipo de parceria que precisávamos para oferecer à população um atendimento digno e de qualidade. Os balsenses agora contam com a atenção do Governo do Estado e com um prefeito que quer mudar essa realidade”, contou Erik Augusto, prefeito de Balsas.