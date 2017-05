Hospital Carlos Macieira realiza ação sobre Dia das Mães para funcionárias

“Ser mãe é uma experiência encantadora e eu estou vivenciando cada fase. Me sinto agraciada de participar do meu primeiro Dia das Mães no meu local de trabalho”, contou a enfermeira Priscilla Fernandes, grávida de quatro meses, presente às atividades do Dia das Mães do Hospital Dr. Carlos Macieira (HCM), nesta -feira (10).

A celebração antecipada foi iniciada com a palestra do supervisor da residência em Dermatologia do HCM, o médico Eduardo Lago, que falou sobre a importância da proteção solar. Ao longo do dia, as funcionárias participaram de aula da dança, com a instrutora Aldiony Guarim, da BodyTech; de sessões de relaxamento e massagem, com profissionais do Centro de Terapias Orientais; e de sessão de beleza com consultoras da Mary Kay.

As funcionárias que participaram do evento receberam um copo comemorativo do Dia das Mães. Segundo a diretora administrativa Clícia Galvão, a ideia foi aproveitar a data para promover a Campanha de Conscientização contra o desperdício de copos descartáveis e estímulo a ingestão de água ao longo do dia.

“Sempre buscamos celebrar datas comemorativas como o Dia das Mães, é uma forma de aproximar as equipes de vários setores, de valorizar a profissional, que enfrenta a jornada de trabalho no hospital e em casa e de mostrar o quanto todas são importantes para o funcionamento do HCM”, ressaltou a diretora Clícia Galvão.

Viviane Nogueira, que atua na recepção, elogiou as atividades. “A gente se sente mais realizado, feliz. E ser mãe é uma função muito importante no mundo”. “Gostei bastante da palestra do dermatologista, que enfatizou o quanto é importante que tenhamos o cuidado com a pele desde cedo e que devemos passar isso para os nossos filhos. Além disso, um momento para relaxar durante a correria do dia a dia também é uma iniciativa extremamente positiva”, completou a técnica em Segurança do Trabalho, Danyelle Petrini.