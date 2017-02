Hortaliças cultivadas no sistema prisional são doadas a idosos do Asilo de Mendicidade de São Luís

Verduras e legumes, cultivados por internos da Unidade Prisional de Ressocialização São Luís 3 (UPSL 3), foram doados pelo sistema prisional, na manhã desta sexta-feira (3), aos idosos do Asilo de Mendicidade de São Luís, localizado no bairro São Francisco. As hortas, que funcionam em mais de um estabelecimento carcerário do Maranhão, reforçam a política de ressocialização, por meio do trabalho, desenvolvida pelo Governo do Maranhão.

A colheita das hortaliças aconteceu cedo, por volta das 6h. Na ocasião foram retirados alfaces, nabos, rabanetes, cheiro verde e almeirão, um tipo de planta rica em vitamina A e C. A horta, cultivada diariamente na própria unidade, ainda possui tomate, maxixe e quiabo.

A entrega dos produtos, no Asilo de Mendicidade, que acolhe atualmente 19 idosos, ocorreu por volta das 10h. Os alimentos foram entregues pelos internos e equipe do Sistema Penitenciário do Maranhão. Representando os idosos, o senhor José de Ribamar Carvalho, de 70 anos, recebeu os alimentos. Ao todo foram mais de 2 mil unidades de hortaliças doadas.

“Cada doação que recebemos é fundamental para o custeio e manutenção do asilo”, disse o diretor administrativo da instituição, Ulysses Aires.

Um dos cuidadores da horta, o detento Heitor Manoel Sena, de 47 anos, falou sobre o trabalho desenvolvido por ele e outros internos na unidade prisional. “Nós temos 16 canteiros na horta que é cultivada todos os dias. Para mim, esse é um trabalho que proporciona uma ocupação, principalmente mental; e quando o Governo nos dá a oportunidade de entregar o que produzimos, isso realmente faz a diferença”, declarou.

A subsecretária de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Ana Luísa Falcão, destacou que a gestão tem fomentado as ações de reintegração social voltadas aos presos. “O foco da gestão é incentivar os internos ao trabalho, e garantir que a produção feita por eles seja útil não apenas a eles próprios, mas, principalmente, a creches, escolas, asilos, enfim, à sociedade em geral. Isso é humanizar o sistema”, afirmou a subsecretária.

No final do ano passado, centenas de chocotones produzidos na padaria da Unidade Prisional de Ressocialização (UPR) do Olho d’Água já haviam sido entregues aos idosos. “O sistema prisional tem produzido blocos de concreto, roupas, vassouras, chinelos, pães, doces, bolos, redes, e alimentos cultivados. Definitivamente, vivemos novos tempos”, lembrou a secretária adjunta de Atendimento e Humanização Penitenciária (SAAHP), Odaíza Gadelha.

Sobre o Asilo de Mendicidade

O Asilo de Mendicidade de São Luís – Lar do Idoso, é mantido pela Loja Maçônica Renascença Maranhense, e também por doações da sociedade. A instituição fica localizada na Rua das Paparaubas, nº 16, São Francisco. Quem puder contribuir com novas doações deve entrar em contato pelo telefone 3227-1214. Atualmente, o asilo abriga 19 idosos, sendo 9 mulheres e 10 homens. Destes, apenas quatro ainda recebem a visita de seus familiares.