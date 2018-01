Homicídios na Grande São Luís caem 40% entre 2014 e 2017

Os homicídios na Grande São Luís caíram 40,65% no ano de 2017 em relação a 2014, representando centenas de vidas salvas.

Em 2014, foram 910 homicídios. Já em 2017, foram 540 casos. Isso significa 370 vidas salvas em apenas um ano.

A queda também é acentuada quando se leva em conta os chamados Crimes Violentos Letais Intencionais, que incluem latrocínio e lesão seguida de morte. Foram 987 em 2014 e 591 em 2017, uma queda de 40,12%. Ou 396 vidas poupadas.

Em postagem nas redes sociais, o governador Flávio Dino disse que os números são “resultados dos investimentos na segurança pública e da seriedade no governo”.

Em artigo publicado no fim de semana, Flávio também tinha tratado das mudanças na Segurança Pública em três anos. “Todos são testemunhas do empenho que temos tido em combater a criminalidade. Nosso governo agora é vigilante e tem pulso firme em favor da lei, com uma tropa que passa dos 12 mil homens pela primeira vez em nossa história”.

“E chegaremos a mais, com o novo concurso que realizamos para a Polícia Militar e que estamos realizando para a Polícia Civil”, acrescentou.