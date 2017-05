Grupos folclóricos realizam ensaios abertos no Centro Histórico de São Luís

Com as proximidades das festas juninas o Museu Casa de Nhozinho espaço ligado a Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Sectur), realizará o projeto “Ensaios Juninos no Museu” durante os meses de maio e junho. O objetivo é realizar uma interação entre grupos folclóricos e visitantes do museu, além de aumentar a visibilidade no espaço e movimentar o Centro Histórico de São Luís principalmente aos sábados.

Os ensaios que serão realizados de forma gratuita por grupos que representam as mais diversas manifestações culturais e que possuem relação direta com o período junino do Maranhão. A iniciativa será uma forma de incentivar a população e aos turistas a se aproximarem da cultura popular a partir de oficinas de música e dança, realizadas pelos próprios grupos no pátio do museu, os treinos servirão para que a população já entre no clima do São João.

Os ensaios iniciarão neste sábado, 6, a partir das 14h, e devem se estender até a primeira quinzena do mês de junho, quando ocorrem os últimos ensaios dos grupos. Os treinos que serão realizados de forma voluntária pelos grupos, devem atrair o público reafirmando uma cultura transmitida de geração a geração.

O museu é apreciado por nichos alternativos de público e de mercado, o projeto “Ensaios Culturais”, tem como intenção integrar os museus de cultura popular e intensificar sua relação com os grupos de cultura popular e a sociedade.

Calendário de ensaio

Mês de Maio

06/05 – Bumba meu boi União da Baixada – Baixada

13/05 – Bumba meu boi de São Simão – Orquestra do Munim

20/05 – Bumba meu boi Brilhoso do Sol e Mar – Orquestra da Ilha

27/05 – Bumba meu boi de Pindaré – Baixada

Mês de Junho

03/06 – Companhia Encantar

10/06 – Bumba meu boi da Liberdade (Bumba meu boi de Leonardo)